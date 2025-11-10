Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan yeni bir deprem daha meydana geldi.

Büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı!

Akşam saatlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Saat 21.20 sıralarında meydana gelen deprem büyük endişe yarattı. Depremin meydana geldiği derinlik ise 9.64 KM olarak ifade edildi.

İzmir'den de hissedildi!

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem başta İzmir olmak üzere diğer çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan son dakika verileri: