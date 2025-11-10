Son Mühür - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Son Mühür' e özel açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet'in gençleri burada, dimdik ayakta!"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in gençlere emanet ettiğini söyleyen Aydın, "Her sene olduğu gibi binlerce gençle buradayız, Ata'mızın huzurundayız. Ata'mız Cumhuriyet'i bizlere bıraktı. Yüz yıl önce kanla tüfekle verilen savaşlar, yüz yıl sonra gençlerin omuzlarında yükseliyor. Adaletle, bilimle, sporla, kültürle yükseliyor. Bizler de bu misyonu üzerimize alıp her yıl olduğu gibi Ata'mızı bir gün anıyoruz ama 365 gün de anlıyoruz. Bizim en büyük görevimiz bu. İstedikleri kadar Cumhuriyet'in değerlerini yok etmeye çalışsınlar. Cumhuriyet'in gençleri burada, dimdik ayakta. Umut her zaman burada ve gençler adına da olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Bu Cumhuriyet'i büyüteceğiz!"

Açıklamalarına devam eden Aydın, "Bizler Cumhuriyet'in değerlerini korumak için özellikle de 19 Mart darbesinden bu yana demokrasi değerlerimizi ayaklar altına almak isteyenlere karşı meydanlardayız. Her hafta genel başkanımızla birlikte Çarşamba günleri İstanbul'da ve hafta sonu illerde mitingler yapıyoruz. Bu değerleri büyütüyoruz, büyütmeye devam edeceğiz. Atatürk Cumhuriyet'i neden Gençlere emanet etti? Çünkü omuzlarında büyütecek asıl enerjiye sahip olacak kişiler gençler. Gençler, bu ülkenin geleceği. Her dönem yeni projelerle kalkınmasını sağlayacak, büyütmesini sağlayacak, eğitimde reformla birlikte yeni nesillerin duygularını aktarabilecek kişiler burada. Bu yüzden Cumhuriyet gençlere emanet. Atatürk bunu gördü, gençlere anlattı, gençlere büyük bir miras bıraktı. Biz de en büyük görev olarak onu anlayarak bu Cumhuriyet'i büyüteceğiz." dedi.