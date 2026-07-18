Son Mühür- Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş gerçekleştirdiği toplantıda Seferihisar’ın ihtiyaçları, devam eden yatırımlar, planlanan projeler ve belediyenin hizmet anlayışından bahsetti. Toplantıda konuşan Başkan Vekili Fuat Gümüş, göreve geldikleri ilk günden itibaren önceliklerinin hizmet üretmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ortak akıl ve şeffaf yönetim anlayışıyla inşa etmek istiyoruz"

“Seferihisar’ın geleceğini ortak akıl ve şeffaf yönetim anlayışıyla inşa etmek istiyoruz. Bu süreçte yerel basının katkısını çok önemsiyoruz. Çünkü güçlü bir kent ancak doğru bilgiyle, açık iletişimle ve birbirini dinleyen kurumlarla büyür. Biz kapıları kapatan değil, her zaman diyalog kuran bir yönetim anlayışını benimsiyoruz.”

"Her mahalleye aynı hassasiyetle yaklaşacağız"

Seferihisar’ın her mahallesine aynı hassasiyetle yaklaşacaklarından bahseden Gümüş vatandaşın hayatına dokunan her alanda üretmeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Seferihisar’ın her mahallesine aynı hassasiyetle yaklaşacağız. Esnafımızın, üreticimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın ve emeklilerimizin sesine kulak veren bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Bu kentin her kazanımı ortak emeğin ürünüdür. Biz de bu emeği büyütmek, Seferihisar’ı daha güçlü yarınlara taşımak için tüm ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız.”