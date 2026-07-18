Cumartesi sabahı yurdun geniş bir kesiminde meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar resmi kurumların veri ekranlarına yansıdı. Balıkesir, Hatay, İstanbul ve Ege Denizi çevresinde hissedilen hareketlilik sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listelerini yeniledi. Merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğündeki sarsıntı ise günün en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.

BATTALGAZİ'DE DEPREM Mİ OLDU, ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi olan bir deprem bildirdi. Kurumun paylaştığı verilere göre sarsıntının büyüklüğü 5 olarak ölçüldü. Yerin 15.59 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevredeki yerleşim yerlerinden de hissedildi.

18 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesinin resmi internet adreslerine girerek güncel sismik verileri anlık sorguluyor. AFAD'ın paylaştığı sisteme göre büyüklüğü 3.0'ın altındaki mikro depremler de listede yer alıyor. Vatandaşlar sarsıntıların saatini, merkez üssünü ve derinliğini bu ekranlar üzerinden saniye saniye takip ediyor.