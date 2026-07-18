Son Mühür - Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de, AFAD ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) güncel diri fay hattı verileri yeniden gündeme geldi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yakından takip edilen haritalar, bölgelerin sismik durumunu ortaya koyuyor. Yapılan sismik değerlendirmelerde, çok sayıda aktif fay hattına ev sahipliği yapan Ege Bölgesi ve bu bölgenin merkezinde yer alan İzmir, deprem riski açısından yüksek riskli illerden biri konumunda.

İzmir birinci derece deprem riski taşıyor

AFAD'ın verilerine göre İzmir; Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Çanakkale, Bolu, Karabük, Hatay, Tokat, Amasya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt ile birlikte birinci derece deprem riski taşıyan iller arasında yer alıyor. Batı Anadolu Fay Sistemi içerisinde bulunan İzmir, aktif fay segmentlerine yakın konumu nedeniyle sismik tehlikenin yüksek olduğu iller arasında yer alıyor.

Türkiye’nin üç ana fay sistemi ve güncel harita

MTA’nın saha çalışmalarına göre Türkiye'deki deprem üretme potansiyeline sahip diri faylar; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Sistemi olmak üzere üç ana başlık altında toplanıyor. Soruşturma ve planlamalarda kullanılan mevcut Türkiye Deprem Tehlike Haritası, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) kapsamında hazırlanarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) desteğiyle yenilenmiş ve 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.

En az riskli olan bölgeler

Açıklanan haritaya göre İstanbul'un bazı bölgeleri, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Van ve Adıyaman ikinci derece; Ankara, Konya, Sivas ve Mersin gibi iller ise üçüncü derece risk kuşağında yer alıyor. Deprem tehlikesinin en düşük olduğu dördüncü ve beşinci derece grupta ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman gibi şehirler bulunuyor. Uzmanlar, sismik riskin düşük olduğu bu bölgelerde dahi yapı güvenliği kurallarına uyulmasının zorunlu olduğunu hatırlatıyor.