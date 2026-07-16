Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş Seferihisar’da başlayan belediye çalışmalarını yerinde izlemek için ilçeyi ziyaret etti. Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş ve belediye meclis üyeleri ise Başkan Tugay’a eşlik etti.

"Seferihisar, İzmir'in en değerli ilçelerinden biri’’

Seferihisarın farklı bölgelerindeki incelemelerde altyapı ve üstyapı çalışmaları, kamusal alan düzenlemelerinden sosyal belediyecilik hizmetlerine kadar bütün çalışmaları değerlendirdi.Başkan Tugay ve Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat ilçenin sorunlarını gidermek amacıyla vatandaşla buluştu.

İlçenin öncelikli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak yürütülen ortak çalışmaları yerinde gözlemlediler.Tugay, Güçlü hizmet üretebileceğini belirterek, "Seferihisar, İzmir'in en değerli ilçelerinden biri. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizle omuz omuza çalışmayı önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini sahada dinleyerek çözüm üretmek en doğru yönetim anlayışıdır. Seferihisar'ın ihtiyaç duyduğu her konuda iş birliği içinde olmaya, ilçeye değer katacak projeleri birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

‘’Seferihisar için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurulan ortak çalışmalar, ilçeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Gümüş, "Seferihisar'ın ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşlarımızın sesini birlikte dinlemek ve çözümü ortak akılla üretmek bizim için çok kıymetli. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın ilçemize gösterdiği ilgi ve destek, hizmetlerimizi daha da güçlendiriyor. Bizler de meclis üyelerimizle birlikte mahalle mahalle dolaşmaya, hemşehrilerimizin taleplerini dinlemeye ve Seferihisar için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.