Şampiyonluk umutlarını yitiren iki güçlü Avrupa ülkesi teselliyi üçüncülük maçında arayacak. Cumartesi gecesi kozlarını paylaşacak olan takımların sahaya süreceği Fransa İngiltere muhtemel 11'leri yavaş yavaş netleşiyor. Yıldız isimlerin görev alacağı bu kritik mücadele, turnuvaya veda etmeden önce futbol tutkunlarına seyir zevki yüksek bir karşılaşma izletecek.

DÜNYA KUPASI FRANSA İNGİLTERE İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Turnuvanın en çok beklenen üçüncülük maçında her iki takımın da en güçlü kadrolarıyla sahada olması planlanıyor. Resmi olarak ilk 11'ler maç saatine kısa bir süre kala duyurulacak olsa da takımların sahaya süreceği muhtemel isimler şekillendi. Fransa'nın hücum hattında Thuram ve Mbappe'nin, İngiltere cephesinde ise kaptan Harry Kane'in en büyük gol silahları olması bekleniyor.

FRANSA İNGİLTERE MUHTEMEL 11'LERİNDE KİMLER VAR?

Üçüncülük maçında forma giymesi beklenen oyuncular şu şekilde sıralanıyor:

Fransa Muhtemel 11: Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Lucas Hernandez, Zaire Emery, Kante, Akliouche, Cherki, Thuram, Mbappe.

İngiltere Muhtemel 11: Henderson, Quansah, Konsa, Guehi, Spence, Mainoo, Bellingham, Madueke, Rogers, Rashford, Kane.

İNGİLTERE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa ile İngiltere arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 00.00'da başlayacak. Kritik karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonundan hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Bu zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle canlı olarak buluşacak.