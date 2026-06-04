Ankara koridorlarında taşları yerinden oynatan CHP'de iki başlılık tartışmalarını zirveye tırmandıran mutlak butlan sürecin ardından CHP’de yeni bir gelişme yaşandı Mahkemenin verdiği olay yaratan "mutlak butlan" kararıyla sarsılan ve adeta bir güç savaşına sahne olan partide Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na gelen isim de belli oldu.

Kurultay iptalleri ve tahliye krizlerinde başrolü oynayan, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na olan sadakatini her adımda açıkça ilan eden İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) yeni başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu’nun evinin önündeki nöbetten partinin "yüksek mahkemesi" sayılan YDK’nın zirvesine taşındı.

21 Mayıs'ta mutlak butlan kararı verilmişti

Siyaset dünyası, 21 Mayıs’ta mahkemenin Özgür Özel yönetiminin meşruiyetini tartışmaya açan "tedbirli mutlak butlan" kararıyla sarsılmıştı. Bu kararla birlikte kurultay öncesindeki parti organlarının ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine hukuken devam etmesi gerektiği hükme bağlanınca, Kılıçdaroğlu cephesi anında vites yükseltti.

Hemen ardından takvimler 24 Mayıs’ı gösterdiğinde, Ankara’da çok konuşulan o konut zirvesi gerçekleşti. Aralarında Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel gibi isimlerin yer aldığı, Kılıçdaroğlu’nun yeniden koltuğuna dönmesini destekleyen milletvekili heyetinin en ön safında yine İzmir Milletvekili Mahir Polat vardı. Kılıçdaroğlu’nun evine çıkarma yapan bu sadık ekibin lider isimlerinden biri olan Polat, genel merkez önündeki gergin barikat süreçlerinde de Kılıçdaroğlu adına en net açıklamaları yapan figür olarak öne çıkmıştı.

İhraç ve üyeliklerde kritik rol oynayacak

YDK Başkanlığı için yapılan kapalı zarf usulü oylama, aslında sadece teknik bir seçim değil, parti içindeki güç savaşının resmi tescili oldu. Partiden ihraç, uzaklaştırma ve üyelik iptalleri gibi teşkilatı doğrudan şekillendiren kararların alındığı bu kurulun başına Kılıçdaroğlu’na sadık olan bir isim geçmiş oldu.

Masada ateşten gömlek var

Çiçeği burnunda başkan Mahir Polat’ı sakin bir çalışma dönemi beklemiyor. Öncelikli sınavı, "mutlak butlan" fırtınasının ardından kurumsal olarak ciddi yara alan disiplin süreçlerinin meşruiyetini yeniden tesis etmek.