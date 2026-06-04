3 Haziran günü öğleden sonra saat 14.00 saatlerinde, İzmir'in popüler tatil beldesi Alaçatı'da yürekleri ağza getiren bir cinayet meydana gelmişti.

Sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil için kaldığı otelde silah sesleri yükselmişti. Çiftin hem kuzeni hem de koruması olan 37 yaşındaki Can Polat, saldırının hedefi olmuştu.

Hastanede hayatını kaybetti

Saldırının ardından ağır yaralanan Can Polat, olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye ulaştırılmıştı. Doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın hemen sonrasında harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2003 doğumlu S.A.'yı, olayı gerçekleştirdiği silahla beraber kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı.

Sevenleri cenaze töreninde bir araya geldi

Otopsi işlemlerinin bitirilmesinin ardından ailesine teslim edilen Can Polat’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak için İstanbul Ataşehir’deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi.

Törene ailenin yakın çevresi, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Camii avlusu adeta gözyaşlarıyla doldu taştı.

"Babamı ödürdüler, tatil mezar oldu"

Cenaze töreninde Can Polat'ın kızının haykırışları yürekleri burktu. Babasının tabutun başında feryat eden genç kız, "Babamı öldürdüler, babam nerede? Benim babama tatil mezar oldu. Allah kahretsin, pazar günü eve gelecektin, neden orada kaldın?" diyerek isyan etti.

Yaşadığı acı sebebiyle fenalaşan genç kızı yakınları teselli etmeye çalıştı. Can Polat’ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının sonrasında dualarla toprağa verildi.