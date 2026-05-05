Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü büyük operasyonun ayrıntıları belli oldu. İzmir merkezli başlatılan ve toplamda 8 ile yayılan yasa dışı bahis baskınında para akışı deşifre edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun sonrasında yaptığı açıklamada suç örgütlerine karşı net bir duruş benimsediklerinin altını çizdi.

Operasyon İzmir merkezli gerçekleşti

Emniyet güçlerinin uzun süreli takibinin ardından harekete geçilen operasyonla, sanal kumar ağları tek tek deşifre edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, suç örgütünün mali yapısını hedef alan çalışmalar yapıldı.

Ekiplerin 8 ayrı şehirde gerçekleştirdiği baskınlar doğrultusunda, yasa dışı bahis üzerinden dönen büyük ağa darbe vuruldu.

1,6 milyar TL’lik kirli trafik deşifre oldu

Operasyonun en dikkat çeken yeri ise ele geçirilen rakamlar oldu. Bakan Akın Gürlek, sanal kumar baronlarının kontrol ettiği paranın miktarını,

"Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz!

Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir." diyerek aktardı.

"Her türlü illegal yapıya karşı mücadelemiz sürecektir"

Yasa dışı bahis ve kumarın toplumda yarattığı zararın altını çizen Gürlek, aile yapısını ve gençleri korumak adına devletin kararlılığını vurgulayarak,

"Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.