Sektörün İzmir'deki kalbi Alsancak. Birkaç sokak arayla iki üç farklı butik çikolataya ulaşmak mümkün. Hangi marka neyle öne çıkıyor, kimler ne tarz çikolata yapıyor?

İzmir'in en iyi çikolatacısı arasında kim sayılır?

İzmir'in en iyi çikolatacısı sıralamasında Gusto Çikolata yıllardır listede. Alsancak'ta 1382 Sokak'taki mağaza, el yapımı badem ezmeleri ve spesiyal çikolatalarıyla biliniyor. Şehrin köklü adreslerinden biri; çikolata severlerin uğrak noktası.

Mild Chocolate yine Alsancak merkezli. Sade sunumu ve farklı aroma denemeleriyle son dönemde adından söz ettiriyor. Swanthe Chocolates ise nispeten yeni bir isim; yine Alsancak'ta açılan butik, Valrhona kakao kullanan, katkısız üretim odaklı bir konsept sunuyor. Soğuk çikolatası ve sıcak çikolatası özellikle kış aylarında tercih ediliyor.

Hediyelik ve özel çikolatada öne çıkan adresler

Pavlova, hediyelik çikolata kategorisinin İzmir'deki güçlü oyuncularından. Bornova ve Bayraklı çevresinde bilinen marka, kurumsal hediyelik paketleriyle de tercih ediliyor. Söz, nişan ve düğün çikolatasında ise S Chocolate sektörün ilk akla gelen isimlerinden; kişiye özel tasarımlarla çalışıyorlar.

Myra Çikolata Evim, Güzelyalı tarafında bekleyen bir başka adres. Sosyal medyada güçlü bir takipçi kitlesine sahip; özellikle Instagram'daki paylaşımlarıyla genç müşteri kitlesini kendine çekti. Trüf, dolgulu çikolata ve kişiye özel kutu seçenekleri öne çıkıyor.

Çikolata seçerken nelere bakmak lazım?

Butik çikolata satın alırken kakao kaynağı önemli. Belçika ve Fransa menşeli çikolata kullanan üreticiler genelde daha kaliteli sonuç veriyor. Valrhona, Callebaut, Cacao Barry gibi markaların adının geçtiği çikolatacılar özenli üretim yaptıklarının sinyalini veriyor.

Bir diğer detay raf ömrü. El yapımı çikolatalar koruyucu içermediği için seri üretim ürünlere göre çok daha kısa sürede tüketilmek üzere üretiliyor. Tazelik, lezzetin yarısı demek. Hediye amaçlı alıyorsanız en doğrusu siparişi hediye gününe yakın bir tarihte vermek. İzmir'in en iyi çikolatacısı kim diye sorulduğunda kesin bir isim vermek zor; çünkü herkesin damak tadı farklı. Yine de Gusto, Swanthe ve Mild en sık öne çıkan üçlü.