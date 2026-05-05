Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’de düğün hazırlığı yapan ve maddi anlamda zorlanan genç çiftler, belediyenin başlattığı destekle biraz olsun nefes alıyor. Düğün masrafları, özellikle günümüz şartlarında bütçeyi epey zorlayabiliyor.

Tam da bu noktada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde yürütülen projeyle evlenecek gençlerin üzerindeki yük hafifletilmeye çalışılıyor.

Projenin kapsamı genişletildi

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile imzalanan protokol, yardımların doğrudan gençlere ulaşmasını sağlıyor. Daha öncesinde yalnızca gelinlik ve damatlık gibi kıyafetler sunulurken, artık ev tekstili ürünleri de bu pakete dahil edildi.

Süreçten yararlanmak için Sosyal Yardım Takip Sistemi’nde (SYTS) kayıtlı olmak gerekiyor. İhtiyaç sahibi hanelerin belirlenmesinin ardından, gençlere düğün kıyafetleri ve diğer eşyalar temin ediliyor.

Başvurular nasıl yapılıyor?

Projenin merkezi, Gürçeşme Danışma ve Giyim Noktası'nın hemen yanı başında yer alıyor. Gençler, buradaki Gelinlik, Damatlık ve Ev Tekstil Ürünleri Merkezi'ne giderek işlemleri başlatabiliyor.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, projenin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi:

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mutlu günlerinde de yanındayız. Değerlendirme sonrasında gelinlik, damatlık ve ev tekstil ürünlerini temin ediyoruz. Hizmetimizi genişlettik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.”

Başvurular, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden veya doğrudan Dayanışma ve Danışma Noktaları aracılığıyla alınıyor. Yapılan incelemenin ardından, belirlenen malzemeler çifte teslim ediliyor.

