Son Mühür - Kırmızı bültenle aranan ve İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 113 adrese eş zamanlı baskın düzenlenen operasyon kapsamında yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin ifade süreçlerini engellediği ya da yönlendirdiği belirlenen 6 avukat dahil toplam 54 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin toplum huzurunu, gençlerin geleceğini, kamu düzenini ve şehirlerin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Gürlek, bu yapılarla mücadelenin İçişleri Bakanlığı ile koordineli ve kararlı şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

İzmir dahil 7 ilde dev operasyon

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halen İtalya’da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonların Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı olarak yapıldığı bildirildi.

Aralarında avukatlar da var

Soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit suçlarına karıştığı değerlendirilen, şüphelilerin ifade süreçlerini engellemeye ya da yönlendirmeye çalıştığı belirlenen ve suç örgütü üyelerine finansal destek sağladığı öne sürülen 6’sı avukat toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde operasyon düzenlendiği bildirildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 113 adrese baskın yapıldı.

Suç örgütlerine karşı mücadele sürüyor

Gürlek, paylaşımında suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda toplam 700 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildiğini, hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davalarının açıldığını belirtti. Gürlek açıklamasında, “Suç örgütlerine karşı mücadelemiz, yargı ve kolluk kuvvetlerimizin koordineli, kararlı ve aralıksız çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda sürdürülecektir” ifadelerine yer verdi.