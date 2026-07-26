Son Mühür- CHP İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği rozet takma töreninde yaşanan "paralı figüran" krizinin yankıları sürüyor. BirGün gazetesinden Ebru Çelik’in, törene 950 lira karşılığında yüzlerce figüran getirildiği yönündeki haberi siyaset kulislerini hareketlendirmişti. Gürsel Tekin’in yalanlamasına rağmen BirGün gazetesinin haberinin arkasında durmasıyla alevlenen tartışmaya, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa edip YENİ Parti’ye geçen eski CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de katıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güç, eski partisini ve iktidarı sert sözlerle hedef aldı.

"Ajanslardan figüran doldurmak zorunda kaldılar"

Tartışmaların odağındaki rozet takma törenine göndermede bulunan Çağatay Güç, yaşananları bir "tiyatro" olarak tanımladı. Parti yönetimini iktidarın oyunlarına payanda olmakla suçlayan Güç, şu ifadeleri kullandı:

"Baba ocağımızı işgal eden butlancı zihniyetin, AK Parti oyunlarının bir figüranı olduğu, gerçekleştirdikleri üye kaydı tiyatrosuyla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. AK Parti iktidarının yıllardır halkımızın aklıyla, cüzdanıyla ve geleceğiyle oynadığı oyunların payandası olmayı kabul eden zihniyetin geldiği nokta figüranlık noktası olmuştur. bMilletimizi bu oyunlarla kandıramazsınız artık. Yaptığınız anında ortaya çıkıyor. İktidar da bitti, butlancılar da bitti artık. Halkının yüzüne bakamayacak bir iktidar var karşımızda. Halkın yanına inemeyen, sokağa çıkamayan, halkıyla pazarda konuşamayan bir iktidar var"

"Halkımızda zerre karşılıkları yoktur"

Güç sözlerine şu ifadelerle devam etti, "Bu iktidar zihniyetinin değirmenine su taşıyan butlancıların da halkımızda bir karşılıkları yok. Çünkü halkımız onların gerçek yüzünü görüyor ve biliyor. Arınacağız diyerek iktidara yürüyen CHP'yi küçültüp parçalamaya çalıştıklarını görüyor. Art niyetli olduklarını gördü.

Üye kaydediyoruz diye uydurdukları etkinliğe bile ajanslardan figüranlar doldurmak zorunda kalmışlar. Çünkü halkımızda zerre karşılıkları yoktur.Açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren halkımızı bu algı oyunlarıyla kandıracaklarını zannediyorlar. Halkımız çözüm istiyor, kendisini yıllarca bu kötü hale getiren iktidardan kurtulmak istiyor. Halkımız yeni bir iktidar istiyor. Bizim YENİ Parti olarak tek isteğimiz halkımızın ve ülkemizin bu içinden çıkılmaz hale gelen sorunlarını çözmektir.Küçük olsun benim olsun diyen butlancılarla bizim de ülkemizin de kaybedecek vakti yoktur. Biz ülkemizi kurtarmak için yola çıkmış yepyeni ve tertemiz bir partiyiz. İlk seçimle birlikte milletimizle birlikte birbirimize sarılarak ülkemizi yeniden en güçlü şekilde ayağa kaldıracağız."



