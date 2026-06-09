SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Buca belediyesine yönelik yapılan operasyonda organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Çağdaş Kaya’nın eşi Damla Çelikaya, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sessizliğini bozdu. Eşine duyduğu özlemi ve verdikleri mücadeleyi anlatan Çelikaya, 'Sensiz nefes alamıyorum, geldiğin gün hikayemiz yeniden başlayacak' sözleriyle özlemini dile getirdi.

'Bizim Hikayemiz Mücadele ile Doluydu'

Eşi Çağdaş Kaya ile çekilmiş bir fotoğraflarının altına kalpleri burkan bir not düşen Damla Çelikaya, süreç boyunca yaşadığı derin üzüntüyü, 'Bizim hikayemiz en başından beri mücadele ile doluydu. Kim alabilir ki senin kalbini benim elimden.. Sensiz nefes alamıyorum, içim daralıyor, göğsümün içinde çığlıklar atıyor bir şeyler… Geldiğin gün yeniden başlayacak hikayemiz Hayatımmm..." satırlarını paylaştı.

Gözler Hukuki Sürece Çevrildi

Haklarında yürütülen organize suç örgütü ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutukluluk hali devam eden Çağdaş Kaya’nın davasında gözler yargı sürecine çevrilmişken, eşinden gelen bu hamle davanın insani ve duygusal boyutunu bir kez daha gündeme getirdi. Çelikaya'nın bu paylaşımı, yakın çevresi ve takipçileri tarafından destek mesajlarıyla karşılandı.