Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir haftalık süreçte toplam 810 olaya müdahale ederek yoğun bir mesai harcadı. Müdahale edilen yangınlar arasında 193 olayla ot yangınları ilk sırada yer alırken, kurtarma operasyonlarında ise 119 hayvan kurtarıldı. Yangın riskinin en üst seviyeye çıktığı bu günlerde yetkililer, asıl mücadelenin yangın çıkmadan önce alınan önlemlerle başlayacağını vurguladı.

Yangın riski ve kuru ot uyarısı

Sıcak havalarda kuru ot ve bitki örtüsünün kolayca tutuşabildiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, özellikle sigara izmaritleri konusunda "Cam şişe ve kırık camlar doğaya bırakılmamalı. Güneş ışınlarının etkisiyle bu tür atıklar yangın riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda bırakılmamalı. Ayrıca, havai fişek, meşale ve benzeri ürünlerin yangın riski yüksek alanlarda kullanılmaması gerekiyor." şeklinde uyarı yaptı.

Ahmet Karaman, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakılmaması gerektiğinin altını çizerek, sıcak ve rüzgarlı havalarda mangal, semaver ve kamp ateşi kullanılmaması çağrısında bulundu. Anız ve bahçe atıklarının yakılmaması gerektiğini de belirten Karaman, küçük bir ateşin rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrol dışına çıkabileceğini söyledi.

Kıvılcım çıkaran çalışmalar ve araç kullanımı

Yangınların önemli nedenleri arasında kıvılcım çıkaran çalışmaların da bulunduğuna dikkati çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, riskli alanlarda yapılması gerekenleri "Özellikle ormanlık alanlara ve kuru otların bulunduğu bölgelere yakın yerlerde kaynak, spiral, kesme ve metal işleri mümkünse ertelenmeli. Zorunlu çalışmalarda ise su tankeri veya yeterli su, yangın söndürücü ve çalışmayı takip edecek bir gözcünün hazır bulundurulması gerekir. Tarım makineleri de kuru otların bulunduğu alanlarda dikkatli kullanılmalı çünkü motor ve egzoz sıcaklığı kuru otları tutuşturabilir." şeklinde söyledi.

Vatandaşların araç kullanırken de dikkatli olması gerektiğini belirten Karaman, araçların kuru otların üzerine park edilmemesi gerektiğini söyledi. Sıcak egzoz sisteminin kuru otları tutuşturabileceğine dikkat çeken Karaman, araçlardan sigara veya yanıcı maddelerin atılmaması ve mümkünse araçlarda yangın söndürücü bulundurulması çağrısında bulundu.

Yerleşim yerlerinde alınacak tedbirler

Yangın riskinin yalnızca ormanlık alanlarla sınırlı olmadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, yerleşim yerlerinde de önlem alınması gerektiğini hatırlatarak "Evlerin çevresindeki kuru ot ve çalılar temizlenmeli, çatı ve oluklarda biriken kuru yapraklar uzaklaştırılmalı. Bahçe hortumu ve su kaynakları kullanıma hazır tutulmalı. Odun, tüp ve diğer yanıcı malzemeler bina duvarlarından uzakta muhafaza edilmeli. Elektrik hatlarında sarkma veya kıvılcım fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden ilgili elektrik dağıtım şirketine haber verilmeli. Arızalı elektrik ekipmanları kullanılmamalı. Jeneratör ve motorlu ekipmanlar kuru otlardan uzak alanlarda çalıştırılmalı. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın görüldüğü günlerde çok daha dikkatli olunmalı." dedi.

Meteoroloji’nin aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar uyarılarının takip edilmesi gerektiğini belirten Karaman, yüksek riskli günlerde ormanlık alanlara giriş yasaklarına mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti. Piknik ve kamp planlarının da riskli günlerde ertelenmesi gerektiğini dile getiren Karaman, çocukların ateşle oynamaması konusunda ailelere de dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İzmir İtfaiyesi’nin olası yangınlara karşı 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, yangın anında ve öncesinde vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları açıklayarak çağrısını tamamladı:

"Yangın veya duman gören vatandaşlar öncelikle güvenli bir noktaya geçerek vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalı. Yangına bireysel olarak müdahale edilmemeli ve can güvenliği riske atılmamalı. Tahliye uyarıları da gecikmeden yerine getirilmeli. Yangınla mücadelede en önemli adımlardan biri yangının çıkmasını engellemektir. Bir sigara izmariti, bir cam parçası, bir kıvılcım ya da söndürülmemiş bir köz, yıllarca büyüyen ormanlarımızı tehdit edebilir. İzmir İtfaiyesi olarak 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Ancak ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu. Gelin, yangını söndürmek zorunda kalmadan önce çıkmasını hep birlikte engelleyelim."