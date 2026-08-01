Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan yetenekli oyuncu için Premier Lig takımları devreye girdi. Everton'ın transferi sonuçlandırmak üzere İstanbul'da temaslarda bulunduğu konuşulurken Tottenham ve Fulham'ın da oyuncuyu yakından izlediği iddia ediliyor. Masadaki yüksek rakamlar Galatasaray yönetiminin yeni transfer planlarını ve stratejisini doğrudan etkiliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN HANGİ TAKIMLAR DEVREDE?

Transfer kulislerinde Everton'ın milli futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'da görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. İngiliz temsilcisinin Galatasaray'a yaklaşık 35 milyon sterlin seviyesinde bir bonservis teklifi sunduğu öne sürülüyor.

Premier Lig'den Tottenham ile Fulham'ın da oyuncuyu uzun süredir takip ettiği biliniyor. İki kulübün ilerleyen günlerde resmi girişimde bulunabileceği konuşuluyor. Sürece ilişkin şu ana kadar Galatasaray Kulübü, Everton veya oyuncunun temsilcileri resmi bir açıklama yapmadı.

GALATASARAY TRANSFER GELİRİNİ KİMLER İÇİN KULLANACAK?

Olası ayrılık sarı-kırmızılı takımın yaz transfer stratejisini değiştiriyor. Yönetim, yüksek bonservis geliri elde etmesi halinde kadroyu güçlendirmek ve farklı bölgelere takviye yapmak için daha geniş bir bütçeye kavuşmayı hedefliyor.

İddialara göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın satışından elde edeceği geliri yeni yıldızların transferine ayırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Rafael Leao, Can Uzun ve Julio Enciso gibi isimler için bu yolla finansal kaynak oluşturulacağı belirtiliyor.