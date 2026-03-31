Son Mühür - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile tutuklu eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu toplam 59 şüpheli hakkında, 31 Mart 2026 tarihinde Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltı işlemi uygulanan isimler belli oldu

Hakkında gözaltı işlemi yapılan isimler şu şekilde:

Bozbey’in kızı ve eşi de gözaltına alındı.

4 kişinin yurt dışında firari olduğu belirlendi.

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY’in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY’in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

İsimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

1-Abdülkadir ALKAN (Rüşvet Veren, İş Adamı-FİRAR)

2-Naci ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı-FİRAR)

3-Şevket GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)

4-Tuğrul KUTLUAY (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)