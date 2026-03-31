Bursa siyaseti, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen şok bir operasyon haberiyle sarsıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Yerel yönetim kademelerinde ciddi yankı uyandıran bu hamle, şehrin gündemini bir anda tamamen değiştirdi. Operasyonun içeriğine dair ayrıntılar netleşmeye başlarken, yargı sürecinin şeffaflıkla ilerlediği kaydedildi.

Organize suçlarla mücadele ekiplerinden eş zamanlı baskın

Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda titizlikle planlanmış bir operasyona imza attı. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, operasyonun kapsamı sadece başkanla sınırlı kalmadı; belediye yönetimi ve bağlantılı olduğu iddia edilen pek çok isim mercek altına alındı.

Gözaltı anları kameraya yansıdı

Günün en çok konuşulan gelişmesi ise Mustafa Bozbey’in emniyet ekiplerince götürüldüğü anlara ait görüntülerin ortaya çıkması oldu. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu kayıtlar, operasyonun ciddiyetini ve kararlılığını bir kez daha tescilledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, geniş güvenlik önlemleri altında işlemlerin yürütüldüğü dikkat çekti.

Adli süreç ve emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor

Gözaltına alınan isimlerin Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi. Organize Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından şüphelilerin, hazırlanan tahkikat dosyası ile birlikte Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmeleri planlanıyor. Soruşturmanın detaylarına ilişkin gizlilik kararı bulunup bulunmadığı merak konusu olurken, yetkililerin önümüzdeki saatlerde konuya dair daha kapsamlı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.