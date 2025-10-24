Sika, Çin gibi talebin düşük olduğu pazarlarda organizasyon yapısını yeniden düzenlediğini açıkladı. Şirket, bu yeniden yapılanmanın tek seferlik maliyetinin bu yıl 80–100 milyon İsviçre frangı olacağını ve sürecin yaklaşık 1.500 çalışanın iş gücünde azalmaya yol açacağını bildirdi.

Satışları düştü

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 8,91 milyar İsviçre frangı olan Sika’nın satışları, bu yıl aynı dönemde kur etkileri nedeniyle 8,58 milyar İsviçre frangına geriledi. Çin inşaat sektöründeki çift haneli düşüş, şirketin mali performansını yavaşlattı. Yerel para birimlerinde ise Sika, satışlarını yüzde 1,1 artırmayı başardı. İnşaat kimyasalları üreticisi, geçen yıl dünya genelinde 34 bin kişiyi istihdam ediyordu.