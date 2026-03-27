İspanya’nın Barselona kentinde yaşayan 25 yaşındaki Noelia Castillo’nun hayatı, 2022 yılında devlet korumasındaki bir merkezde kaldığı sırada üç kişinin gerçekleştirdiği toplu cinsel saldırıyla köklü şekilde değişti.

Yaşadığı ağır travmanın ardından intihar girişiminde bulunan Castillo, omurilik hasarı nedeniyle belden aşağısı felç kaldı. Genç kadın, olay sonrası hem fiziksel hem de psikolojik açıdan derin bir mücadele sürecine girdi.

Kronik ağrılar ve yaşam kalitesindeki düşüş

Felç kalmasının ardından uzun süre tedavi gören Castillo’nun, kronik ağrılarla yaşamını sürdürmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Sağlık durumunun geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmesi ve yaşam kalitesinin ciddi şekilde düşmesi, ötenazi talebinin temel gerekçeleri arasında yer aldı.

Ötenazi talebi mahkeme tarafından onaylandı

Castillo’nun ötenazi talebi, İspanya’da 2021 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında değerlendirildi. Yetkili kurumlar, genç kadının durumunu “ciddi, kronik ve engelleyici” olarak nitelendirdi.

Mahkeme, Castillo’nun karar verme yetisinin yerinde olduğuna hükmederek, kendi isteğiyle yaşamını sonlandırma talebini onayladı. Karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da uygun bulundu.

Babasından karara itiraz

Genç kadının babası Geronimo Castillo, muhafazakar Hristiyan avukatlar grubunun desteğiyle ötenazi kararını engellemek için hukuki mücadele başlattı.

Ancak yapılan tüm itirazlar sonuçsuz kaldı ve yargı mercileri, Castillo’nun bireysel iradesinin esas alınması gerektiğine karar verdi.

“Karşıyım ama yanında olacağım”

Castillo’nun son anlarında ailesi de hastanede hazır bulundu. Annesi Yolanda Ramos, karara karşı olduğunu belirtmesine rağmen kızının yanında olmayı tercih etti.

Acılı anne, “Karşıyım ama izin verdiği sürece son ana kadar yanında olacağım” sözleriyle yaşadığı çelişkiyi dile getirdi.

20 dakika süren ötenazi süreci

Genç kadının, Barselona yakınlarındaki Sant Camil Hastanesi’nde uygulanan ötenazi süreci üç aşamalı enjeksiyonla gerçekleştirildi.

İlk iki enjeksiyonun derin sedasyon sağladığı, son enjeksiyonun ise kalp durmasına yol açtığı bildirildi. Castillo’nun yaklaşık 20 dakika içinde hayatını kaybettiği aktarıldı.