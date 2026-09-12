Son Mühür - Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Göztepe, Alanya Oba Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda bulduğu golle soyunma odasına üstün giren İzmir temsilcisi, ikinci yarıda karşılıklı gollerin atıldığı ve büyük bir heyecana sahne olan mücadelede 2-2’lik eşitliğe razı oldu.

Göztepe penaltıyla öne geçti, yanıt gecikmedi...

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Göztepe, 28. dakikada Rhaldney’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise ev sahibi oldu:

48. dakika: Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Akonnor'un penaltı noktasına gönderdiği topa yükselen Henrique'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

63. dakika: Ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skora denge geldi: 1-1.

69. dakika: Göztepe atağında sol kanattan ceza sahasına giren Akkonor, Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

73. dakika: Penaltıda topun başına geçen Göztepe’nin golcüsü Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak İzmir ekibini yeniden öne geçirdi: 1-2.

75. dakika: Göztepe’nin gol sevinci kısa sürdü. Hagi'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Makouta, düzgün bir vuruşla maçın skorunu tayin etti: 2-2.

Kadrolar ve genel bilgiler

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek (Yusuf Özdemir dk. 58), Duarte (Hagi dk. 58), Fernandes (İbrahim Kaya dk. 77), Meschack (Hwang dk. 90), Omar Ben Ali (Cedric dk. 58)

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Bekir Böke dk. 90+3), Matos (Anjorin dk. 79), Akonnor, Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 60), Henrique (Janderson dk. 60), Juan (Armstrong dk. 79)

Goller: Fernandes (dk. 63), Makouta (dk. 75) (Alanyaspor) – Rhaldney (dk. 28), Juan (dk. 73 pen.) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Hagi, Lima (Alanyaspor) – Juan (Göztepe)