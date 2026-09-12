Son Mühür - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden acı haber geldi. Bölgenin sevilen isimlerinden Bağyurdu Yenimahalle Muhtarı Gürkan Ay, geçirdiği trafik kazası sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahalle muhtarı Gürkan Ay hayatını kaybetti

Bağyurdu Yenimahalle Muhtarı Gürkan Ay geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ay için ilçe genelinde taziye mesajları paylaşılırken, merhum muhtarın cenaze programına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

Mehmet Türkmen'den taziye mesajı

Gelişmenin ardından sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımlayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, acı haberi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Başkan Türkmen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bağyurdu Yenimahalle Muhtarımız Gürkan Ay'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Kemalpaşa Bağyurdu Yeni Mahallesi Muhtarı olarak göreve başlayan Gürkan Ay, bölgenin sevilen ve tanınan isimlerinden olup görev yaptığı süre boyunca bölgedeki sosyal ve idari çalışmalarda aktif rol üstlenmişti.