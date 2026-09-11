Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan başlıyor.2026-2027 sezonuna şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Göztepe Spor Kulübü, sezonun ilk haftasında evinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaşıyor. İzmir temsilcisinin medya gününde Bornova Altındağ Atatürk Spor Salonunda, başantrenör Nehir Berk ile bir araya geldik. Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan deneyimli başantrenör, geçen sezon yarım kalan hikayeyi bu sezon şampiyon olarak tamamlamak istediklerini belirtti.

“Göztepe’nin başantrenörü Son Mühür’e konuştu”

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Nehir Berk, doğru takım kimyası ve doğru planlamayla Göztepe’nin hak ettiği değere ulaşacağını vurguladı. FIBA U17 Dünya Kupası’nda yardımcı antrenör olarak görev alan Nehir Berk, milli takımlarda Ömer Kutluay ve Dairus gibi çok potansiyelli oyuncuların olduğunu söyledi.

“Tecrübeli oyuncularımız gençlere örnek oluyor”

Tecrübeli oyuncuların gençlere yol gösterdiğini, takımın uyumundan ve kimyasından memnun olduğunu belirten Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Sezon öncesinde 6 haftalık bir hazırlık periyodunu geçirdik. Genel olarak yaptığımız çalışmalardan memnunuz. Takımın uyumu ve kimyası gayet iyi. Umarım ilk maçımızdan galibiyetle ayrılırız. Kaptan Fatih Cantitiz ile Murat Can Esen dışındaki oyuncuların çoğu gençlerden oluşuyor. Altyapılarda ve milli takımlarda oynamış olan potansiyelli oyuncularla güzel bir sinerji yakaladık. Tecrübeli oyuncularımız, gençlere yol gösteriyor. Güzel bir enerjimiz var, tabi kazanmak çok önemli o yüzden kazandıkça enerjimiz artacak” diye konuştu.

“Fragman bitti, film başlıyor”

Sezona hazır olduklarını, hedeflerinin şampiyon olduğunu söyleyen Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Kaptanımız Fatih Cantitiz’in sizinle yaptığı ‘Fragman bitti, film başlıyor’ röportajında belirtti. Geçen sezon hedefimiz olay-off oynamaktı. Biz, hedefimizin üzerine çıkarak yarı final oynadık. Yaptığımız işler basketbol kamuoyunda ve spor camiasında takdir edildi. Mevcut düzenimizi koruyarak daha iyi hedeflerle yola çıktık. Daha iyi ve daha güzel bir takım kurmaya çalıştık ve hedefimiz şampiyonluk. İyi hazırlandık, sezona her türlü hazırız. Göztepe Spor Kulübü’nün camiası her zaman en iyisini hak ediyor. Bizde bunun için çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Umarım istediğimiz hedefi gerçekleştiririz” şeklinde konuştu.

“Doğru takım kimyası”

Doğru takım kimyası ve doğru planlama ile yola çıktılarını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “TBL çok değerli bir lig. Takımlar, Süper Lig’e çıkmak için çok önemli paralar harcıyor. Basketbol, ülkemizde çok popüler bir spor. Biz geçen senede bu senede en yüksek bütçeye sahip olan takım olmadık. Biz doğru takım kimyası, doğru planlama ve doğru oyuncularla bunu inşa ederek kurmaya çalışıyoruz. Bence bu ligde fark yaratan bir unsur oluyor. Bizde bunu sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Altyapılarda çok iyi jenerasyonumuz var”

FIBA U17 Dünya Kupası’nda dördüncü olan milli takımın yardımcı antrenörü Nehir Berk, “İki senedir milli takımlarda görev alıyorum. Milli takımlara çok önem veriyorum. Basketbol olarak altyapı ve tesisleşme anlamında çok iyi seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Bu üst seviyeleri milli takımlarda gösterebilmek çok önemlidir. Milli takım altyapılarda çok iyi jenerasyonumuz var. Dünya Kupası’nda ev sahibi olmamız avantajdı. Hedefimiz ilk günden itibaren madalyaydı. Esas önemli olan hedefimiz ise insanların basketbola olan bakışını olumlu hale getirerek kapalı gişe oynamaktı. İlk maçtan itibaren bunu sağladık. O takım Türk basketbolu adına güzel işlere imza attı. Bunun bir parçası olduğu için çok mutluyum” dedi.

“Ömer Kutluay gibi potansiyelli çok oyuncumuz var”

Göztepe Spor Kulübü'nün başantrenörü Nehir Berk, "Hasan Özmeriç, benimde örnek aldığım bir antrenördür. Biz çok destek sağladı. Milli takımlarda Ömer ve Dairus’un ön plana çıktı, her iki oyuncu da üst düzey performansıyla A Milli takıma yükselme başarısını gösterdi. Ömer Kutluay ve Dairus'un ilerleyen dönemlerde Euroleague ve NBA'de oynama potansiyeli var. O seviyelere çıkabilecek çok oyunumuz var. Bütün oyuncularımızla gurur duyuyorum” dedi.

“Göztepe hak ettiği yerde olacak”

Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Geçen sene buraya geldiğimde bunu çok iyi hissettim. Türk basketbolunda Göztepe, çok önemli bir yere sahip olacak. Böyle köklü bir tarihe sahip kulüpte çalışmak çok değerli. Bize her zaman destek olsunlar. Onlara layık olmaya çalışacağız. Umarım istediğimiz başarıları elde ederiz. Tüm taraftarlarımızı maçlara bekliyoruz” diye sözlerini sonlandırdı.