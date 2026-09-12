Küçük esnafın emeklilik hayallerini yakından ilgilendiren Bağ-Kur 7200 prim günü düzenlemesi için bekleyiş devam ediyor. Mevcut yasalara göre emekli olabilmek için 9 bin prim günü (25 yıl) ödemesi gereken esnaf, bu şartın 7 bin 200 güne indirilmesini ve 1800 günlük prim avantajıyla daha erken emekli olmayı talep ediyor. Yaklaşık 1 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren bu değişikliğin ne zaman yasalaşacağı ise arama motorlarında büyük bir merak konusu.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜNÜ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK, MECLİS'E GELDİ Mİ?

Bağ-Kur prim gününü 7200'e düşürecek olan düzenleme henüz yasalaşmadı ve TBMM'den geçerek yürürlüğe girmiş bir kanun maddesi an itibarıyla bulunmuyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerine göre, söz konusu prim indirimi düzenlemesinin önümüzdeki yıl Meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Özellikle 2028 yılına doğru sürecin siyasi gündemde daha güçlü bir şekilde yer alacağı ve yasalaşma adımlarının atılabileceği öngörülüyor.

9 BİN PRİM GÜNÜ ŞARTI DÜŞTÜ MÜ, KİMLERİ KAPSAYACAK?

9 bin gün şartı şu anki yasalara göre geçerliliğini korumaya devam ediyor. Ancak üzerinde çalışılan düzenleme hayata geçtiğinde, hedef kitlenin öncelikli olarak "küçük esnaf ve sanatkârlar" olması bekleniyor. Bakkal, manav, kasap, terzi ve berber gibi işletme sahipleri, yasa çıktığında 1.800 günlük prim indirimi sayesinde emeklilik şartlarını daha erken tamamlayabilecek.

KİMLER KAPSAM DIŞI KALACAK, PRİM BORCU OLANLAR FAYDALANABİLECEK Mİ?

Getirilmesi planlanan yeni yasada, işletme büyüklüğü ve şirket statüsü kritik bir rol oynayacak. Anonim ve limited şirket ortakları gibi daha büyük ölçekli ticari işletme sahiplerinin bu prim indiriminden muaf tutulması, yani kapsam dışında kalması bekleniyor. Ayrıca uzmanlar, prim borcu bulunan esnafın düzenleme yasalaşsa dahi yapılandırma veya ödeme yapmadan bu haktan yararlanırken sorun yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

1800 GÜN AVANTAJI İLE 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Prim gününün 9.000'den 7.200'e düşürülmesi, kapsama giren esnafa doğrudan 1.800 günlük bir avantaj sağlayacak. Bu durum yaklaşık 5 yıllık prim süresine denk geliyor. Ancak prim gününün azalması, herkesin anında emekli olacağı anlamına gelmiyor. Sigortalıların "yaş" ve "sigortalılık süresi" gibi yasanın gerektirdiği diğer emeklilik şartlarını da eksiksiz olarak tamamlaması gerekecek. Tüm bu kesinleşmiş şartlar, kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandığında netlik kazanacak.