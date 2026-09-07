Haber merkezinin dümenindeki Doğan Şentürk, sabah kuşağında İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat yayınına bağlanarak ayrılığı bizzat doğruladı. Şentürk, uzun yıllar birlikte omuz omuza çalıştığı mesai arkadaşına teşekkür ederken kapıların açık kaldığını hissettirdi. Ayrılık masada değil, karşılıklı anlayış ve helalleşmeyle sonuçlandı.

Haber koltuğu sahipsiz kalmadı. Kanal yönetimi, ana haber bültenini ekonomi yorumlarıyla güven toplayan Ozan Gündoğdu emanetine bıraktı. Hafta sonu bülten nöbetini ise Deniz Uras devraldı.

Selçuk Tepeli NOW TV'den neden ayrıldı?

Tepeli, altı yıldır kesintisiz süren bülten maratonunun getirdiği yorgunluk nedeniyle kendi isteğiyle ekrana mola verdi. Kulislere yansıyan kavga ya da kriz söylentilerinin aksine, karar kanal yönetimiyle tam bir fikir birliği içinde alındı. Deneyimli televizyoncu, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında da izleyicilerinden açıkça müsaade istedi.

Süreç oldukça sakin işledi.

Kanal cephesinden gelen bilgiler, masada herhangi bir sözleşme restleşmesi olmadığını gösteriyor. Tepeli, yoğun bülten temposunu geride bırakıp zihnini dinlendirmek istiyor.

Deneyimli sunucunun yeni adresi neresi olacak?

Tepeli, şimdilik hiçbir televizyon kanalıyla resmi sözleşme imzalamadı. Yazılı basından televizyon ekranlarına uzanan 25 yıllık meslek yolculuğunda derin bir soluklanma evresine geçti. Masasında farklı televizyon kanallarından ve dijital yayın devlerinden gelen çok sayıda teklif bulunsa da ünlü haberci adım atmakta acele etmiyor.

Hemen ekrana dönmeyecek. Kendi bağımsız projelerine, köşe yazılarına ve belgesel fikirlerine odaklanacağı konuşuluyor.

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Selçuk Tepeli kimdir ve ekran geçmişinde neler var

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi mezunu olan Selçuk Tepeli, yüksek lisans eğitimini Fransa'da Rennes Siyasal Bilgiler Enstitüsü bünyesinde bitirdi. Yazı işleri mutfağında pişen gazeteci, Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinde genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturdu. Mürekkep kokusundan süzülen bu birikim, onun ekran dilini de baştan aşağı besledi.

Habertürk TV günlerinde hem tartışma programlarıyla hem de genel yayın yönetmenliğiyle adını geniş kitlelere duyurdu. 2020 yılında bayrağı Fatih Portakal'dan devralıp FOX, ardından NOW logosuyla bülteni zirvede tuttu.