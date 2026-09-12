Son Mühür/Hüseyin Demir Hentbol Kadınlar Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun üçüncü haftasında Göztepe Spor Kulübü ile MC Sistem Yozgat GSK kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşma 13 Eylül Pazar günü saat 14:00’da Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Fatma Arı, Tuğba Ayyıldız olarak belirlendi. Mustafa Şeker ise saha gözlemcisi oldu. İzmir temsilcisi, sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. İlk iki haftada beraberlik ve yenildi alan sarı-kırmızılılar, üçüncü maçta mutlak galibiyet hedefliyor. Hikmet Vugun yönetiminde Göz-Göz, galibiyetle sahadan ayrılmak istiyor.

Muhabir: Hüseyin Demir