Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Hentbol Süper Lig’inde büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun üçüncü haftasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin ile Mihalıççık Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Bugün saat 14.00’da İzmir EVKA-4 Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda oynanacak Göztepe Diyet Kapıma Gelsin- Mihalıççık Belediyespor karşılaşmasında hakem olarak Can Akpınar, Hasan Başkurt ikilisi, gözlemci olarak Ahmet Kaya görevlendirildi.

“Uçan Adamlar siftah peşinde”

İzmirli sporseverler ve Göztepeli taraftarlar müsabakayı yakından takip edecek. Sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı mağlubiyetlerle sezona kötü bir başlangıç yaparken üçüncü haftada ilk galibiyetini taraftarı önünde almak istiyor. Başantrenör Gonca Nahçıvanlı yönetiminde sarı-kırmızılılar, mutlak galibiyet hedefliyor. Takım kaptanı Gökhan Örnek ve arkadaşları maçtan önce takım toplantısı yaparak arkadaşların motive etti. Göztepe Hentbol Kadın hentbol takımı, MC Sistem Yozgat GSK maçı öncesi İzmir’deki son antrenmanını tamamladı. Pazar günü saat 14.00’te başlayacak karşılaşma, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanacak.