Geçtiğimiz sezon Play-Off oynayarak Süper Lig’in kapısından dönen Göztepe Isonem, iddialı transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla yeni sezonun ilk resmi maçına kendi evinde çıkıyor. Yaz dönemi hazırlıklarını tamamlayan ve lige galibiyetle başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, yarın seyircisi önünde oynayacağı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasını kayıpsız geçmek istiyor. Taraftar desteğini de arkasına alarak sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan İzmir temsilcisi, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolundaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

Nehir Berk: "Geçen sezon yarım kalan mücadelemizi bu yıl tamamlayacağız"

İstanbul'da düzenlenen 2026 FIBA U17 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Göztepe Başantrenörü Nehir Berk, ligin açılış karşılaşması öncesinde takımın hedeflerine dair net açıklamalarda bulundu. Bu sezon tek amaçlarının Süper Lig’e yükselmek olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı Nehir Berk, "Hedefimiz artık daha yüksek ve daha büyük. Göztepe’yi Süper Lig’e çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezon yarı final maçında sona eren mücadelemizi tamamlayacağız. O mücadeleyi bu sezon Göztepe’yi Süper Lig’e çıkararak taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.