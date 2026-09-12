"Ahmet Davutoğlu'nun oğlu kiminle evlendi, nikahta neler yaşandı?" sorusu arama motorlarında günün en çok merak edilen başlıkları arasına girdi. Farklı siyasi partilerin genel başkanlarını ve eski devlet kademelerini bir araya getiren buluşma, nikah akdinin ötesinde kritik siyasi mesajlara sahne oldu. Gözler protokole çevrildi.

İktidar ve muhalefet temsilcilerinin katıldığı törende hem şahitlerin kimliği hem de salondaki oturma düzeni yoğun yankı uyandırdı. Davetliler arasında oluşan soğuk rüzgarlar ve kürsüden yapılan açıklamalar merasime damga vurdu. Siyaset kulisleri hareketlendi.

Mehmet Davutoğlu kiminle evlendi ve nikah nerede yapıldı?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Sare Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle Ravza Öğüt ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin nikahını AK Partili Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan kıyarken, şahitlik koltuğunda siyasetin önde gelen aktörleri oturdu. Merasimin tamamlanmasının ardından davetlilerin alkışları arasında salondan ayrılan çiftin düğün çıkış müziği olarak Evanthia Reboutsika'nın ünlü bestesi çalındı. Heyecan doruğa çıktı.

Nikah masasında hangi liderler şahitlik yaptı?

Gelin ve damadın nikah şahitliğini üstlenen isimler ile törende kritik görev üstlenen katılımcılar şu şekilde sıralandı:

Katılımcı İsim Görevi ve Konumu Nikah Törenindeki Rolü Ravza Öğüt Gelin Nikah akdi tarafı Mehmet Davutoğlu Damat Nikah akdi tarafı Özgür Özel Siyasi parti genel başkanı Damadın nikah şahidi Kemal Kılıçdaroğlu Önceki genel başkan Gelinin nikah şahidi Bülent Arınç Eski TBMM Başkanı Nikah şahidi ve hatip Ergün Turan Fatih Belediye Başkanı Nikahı kıyan yetkili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer almadığı davette, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise uçağının ertelenmesi gerekçesiyle bulunamadı ve çifte tebrik mesajı iletti. Protokol düzeni netleşti.

Nikah töreninde hangi siyasi gelişmeler yaşandı?

Törene katılan Özgür Özel damadın, Kemal Kılıçdaroğlu ise gelinin nikah şahidi olmasına rağmen iki ismin selamlaşmaması ve salonda birbirinden uzak oturması geceye damga vurdu.

Düğünde söz alan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya değinerek sert tepki gösterdi ve eski başbakana açık destek verdi. Ali Babacan, Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan gibi liderlerin de hazır bulunduğu buluşmada siyasi temaslar gece boyu sürdü. Fısıltılar çoğaldı.