Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan başlıyor. TBL’de 2026-2027 sezonunda mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, ilk haftada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşıyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon yarı final serisinde Bandırma Bordo’ya elendi. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda Süper Lig hedefiyle şampiyonluk istiyor. Göz-Göz’ün kaptanı Fatih Cantitiz, medya gününde Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize konuşan tecrübeli kaptan, tedavi sürecini, TBL’deki rekabeti, takım içerisinde uyumu anlattı. Genç oyunculara rol model olduğunu, her zaman kazanmak için çok çalışacaklarını belirten Cantitiz, taraftarlara destek için çağrıda bulundu.

“Güzel bir takım kurduk”

Güzel bir takım kurduklarını, sakatlığından dolayı ilk maçlarda parkede yer alamayacağını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün kaptanı Fatih Cantitiz, “Sakatlığım kötü oldu. Sezon sonunda yaz döneminde denk gelmesi biraz kötünün iyisi oldu diyebilirim. Antrenmanlara başladım... Kısmet olursa bir ay içerisinde maçlara çıkacağım. Temas idmanlarına başladım. Fiziksel olarak henüz tam hazır değilim. İlk maçta parkede yer almasam da takımın yanında arkadaşlarımı destekleyeceğim. Güzel bir takım kurduk. Sakatlığımdan dolayı maçlarda yer alamasam da takımın galibiyet alacağından eminim” diye konuştu.

“Hedefimiz Süper Lig”

Hedeflerinin şampiyon olarak Süper Lig olduğunu vurgulayan Göztepe Spor Kulübü’nün Fatih Cantitiz, “Filmin sonu kesinlikle güzel olacak. Yolun sonu şampiyonluk… İlk önceliğimiz play-off’a çıkmak olacak. Geçen sezon play-off yarı finalde elendik. Taraftarlarımızın desteğiyle iç sahada hiçbir şekilde maç kaybetmemeye çalışacağız. Deplasmanda elimizden geldiğince bütün maçları kazanarak Süper Lig’e çıkmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“TBL’de rekabet üst seviyede”

TBL’de üst düzey bir rekabetin olduğunu söyleyen kaptan Cantitiz, “Süper Lig’deki 7 yabancı kuralı, oyuncuların daha fazla süre almaları için TBL’yi tercih etmelerini sağladı. TBL’nin daha fazla çekişmeli bir lig oldu. Bizim için güzel. Rekabetin her yerde ve her seviyede olması iyi… Kazanan tarafta olmak lazım. Bunun için çalışıyoruz. Göztepe Spor Kulübü, bunu hak ediyor. Bizde elimizde geldiğince kazanmak için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Rol model olmaya çalışacağım”

Genç oyunculara rol model olmaya çalıştığını belirten tecrübeli basketbolcu Fatih Cantitiz, “Takımımızda genç ve potansiyelli oyuncular var. Yaş olarak ve tecrübe açısından onlara yol gösteriyorum. Tecrübem, onlar içinde önemli bir fırsat olabilir. Gençlerin yaptığı hataları maalesef bende zamanında yaptım. Hepsine ağabeylik yaparak gelişimine katkı sunacağım. İyi çalışıyorlar, iyi gayret ediyorlar. Elimden geldiğinde rol model olmaya çalışacağım. Gençlerin hepsi iyi karaktere sahip. Beni her zaman dinliyorlar” dedi.

“Her maçı kazanmak için çalışacağız”

Her maçı kazanmak için çalışacaklarını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün kaptanı Fatih Cantitiz, “İlk maçımızdan son maçımıza kadar bizleri tribünde desteklesinler. Taraftarlarımız ve camiamız her daim bizim yanımızda oluyor. Özellikle ev sahibi olduğumuz maçlarda dolu tribünlerde oynamak istiyoruz. Hedefli bir takımız… Büyük bir camiayız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Onlarda tribünlerden bize gerekli desteği sağlarsa her maçı kazanacağımız düşünüyorum” diye konuştu.

“Her zaman kazanan tarafta olacağız”

Fatih Cantitiz, “İlk maçımızı Denizli ile oynadık. Balıkesir ve Fenerbahçe Gelişim Koleji’ni mağlup ettik. Yalova’ya dört sayı farkla kaybettik. Bizim için hazırlık süreci böyle bir şey. Sezon öncesi yaptığımız hataları görerek ona göre hamleler yaptık. Takımla beraberdim. Saha içinde elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyerek kazanmak için çalışıyoruz. Basketbol kolay bir oyun değil. Her zaman kazanan tarafta olmaya çalışacağız” diye sözlerini sonlandırdı.