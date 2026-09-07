Eylül ayının gelmesiyle bahçelerde kış öncesi bakım dönemi başladı. Bu dönemde gündeme gelen yöntemlerden biri de karabiber kullanımı oldu. Yapılan çalışmalar, karabiberin bazı zararlı böcek türlerine karşı doğal koruyucu görevi gördüğünü ortaya koydu.

Karabiber doğal pestisit görevi görüyor

Weekand'da yer alan bilgilere göre karabiber, kimyasal böcek ilaçlarına alternatif olarak kullanılıyor. Özellikle testereli sinekler ve tırtıllara karşı etkisi dikkat çekiyor. Keskin yapısı ayrıca evcil hayvanların bitkilere yaklaşmasını da sınırlandırıyor.

Bazı böceklerde 24 saatte sonuç verdi

Ottawa Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada karabiberin çam testereli sineği ve doğu çadır tırtılı üzerindeki etkisi incelendi. Çalışmada bazı sonuçların 24 saat içerisinde ortaya çıktığı bildirildi.

Karabiberin yeraltı sularını kirletmediği ve zararlı böceklerde direnç gelişimine yol açmadığı da aktarıldı.

Sera ortamında mantar ve bakteriye karşı öne çıkıyor

Karabiberin antibakteriyel ve antifungal özellikleri de bulunuyor. Özellikle hava dolaşımının düşük, sulamanın yoğun olduğu sera ortamlarında küf, çürüme ve bazı hastalıklara karşı koruyucu etkisi öne çıkıyor.

Yaprak bitlerine karşı yüzde 80 etkili

Molecules dergisinde 2021 yılında yayımlanan araştırmada ise karabiber yağı yeşil şeftali yaprak biti üzerinde incelendi. Çalışmada yüzde 80 oranında öldürücü etki tespit edildi.

Bitkinin özsuyunu emerek gelişimini olumsuz etkileyen yaprak bitlerine karşı karabiber, doğal mücadele seçeneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.