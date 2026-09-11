Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, altyapılardan A takıma önemli kaleciler yetiştirirken milli takımlara oyuncu gönderiyor. İzmir temsilcisi, ay-yıldızlılara, kaleci Tolga Sancağı gönderdi.

Göztepe’den milli takıma

U18 Millî Takımımızın 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek Uluslararası Porto Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplanıp 22 Eylül Salı günü Kocaeli Kartepe'de kampa girecek. U18 Millî Takımımız, Uluslararası Porto Turnuvası'nda Portekiz, Romanya ve Özbekistan ile karşılaşacak.

Genç file bekçisi dikkat çekiyor!

Başarılı file bekçisi sarı-kırmızılıların altyapısından yetişirken milli takımlarda U15,U16 ve U17 takımlarında oynadı. 2009 doğumlu genç file bekçisi, kendisini kısa sürede geliştirerek göz kamaştırdı. 1,90 m boyundaki Sancak, sezgileriyle ve refleksleriyle dikkat çekiyor. Göztepe Spor Kulübü, altyapılarda kaleci antrenörleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon U19’da şampiyon olan sarı-kırmızılılar, Avrupa Kupalarında mücadele edecek.

Luka Gugeshashvili kadro dışı

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, sezona kötü bir başlangıç yaparak 4 maçta kalesinde toplam 11 gol yedi. İzmir temsilcisi, kötü gidişata son vermek istiyor. Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili’nin, Gaziantep maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar tepki topladı. Göztepe yönetimi, oyuncuyu disipline sevk ederken süresiz kadro dışı bıraktı.

Göztepe’nin genç file bekçileri

Gaziantep maçının ikinci yarısında oyuna giren Arda Özçimen, kalesinde hiç gol yemedi. Göztepe’nin evladı Arda Özçimen, takımın altyapısından yetişirken yaz boyunca Urla Adnan Süvari Tesislerinde takımla antrenmanlara katıldı. Arda Özçimen, Tolga Sancak, Nevzat Üzel gibi yerli kaleciler, Göztepe’nin gururu oldu. Kulüp yönetiminin ve teknik ekibin önümüzdeki dönemlerde kendi altyapısından yetiştirdiği kalecileri önemli süreler vermesi bekleniyor.