Son Mühür- Fox News ekranlarında yayınlanan programda Dana Perino, İran’daki mevcut duruma ilişkin endişeleri dile getirdi.

Perino, İran halkından haber alınamadığını belirterek internet kesintileri ve hükümetin sert müdahalelerine dikkat çekti.

Ayrıca ülkedeki insanların temel ihtiyaçlara erişimi konusunda soru işaretleri olduğunu ifade ederek, Trump’a doğrudan bilgi sahibi olup olmadığını sordu.

Trump’tan soruya doğrudan yanıt yerine farklı çıkış

ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a ilişkin soruya doğrudan yanıt vermek yerine konuşmayı geçmişe götürdü.

Trump, yıllar önce Trump Tower’da birlikte yedikleri bir öğle yemeğini hatırlatırken, yayındaki diyalog farklı bir yöne evrildi.

Canlı yayında dikkat çeken iltifat

Perino’nun “Çok uzun zaman önceydi” sözleri üzerine Trump, sunucuya yönelik iltifatlarda bulundu. Trump, “Hiç değişmemişsin. Bunu söylememem gerekiyor, siyasi kariyerimin sonu olabilir ama şimdi eskisinden daha da güzelleşmiş olabilirsin” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Artık bir kadının güzel olduğunu söylemeye izin verilmiyor” sözleri de yayında dikkat çeken bir diğer çıkış oldu.

İran halkına ilişkin açıklama sonradan geldi

Programın ilerleyen dakikalarında İran’daki protestolara da değinen Trump, halkın sokaklara çıkmamasının nedenine ilişkin çarpıcı bir ifade kullandı. Trump, “Protesto etmemelerinin sebebi vuruluyor olmaları” diyerek ülkedeki baskı ortamına işaret etti.