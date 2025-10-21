Son Mühür- Konuşmasına MHP’nin temel ilkelerini vurgulayarak başlayan Bahçeli, partilerinin dava çizgisinden sapmadan yoluna devam ettiğini ifade etti. “Milliyetçi Hareket Partisi’nin özü doğru ve doğal, sözü dobra ve donanımlıdır” diyen Bahçeli, Kıbrıs konusundaki tavırlarının net olduğunu belirtti.

“Evvel emirde söylemek istediğim birinci hakikat şudur: Kıbrıs Türktür, Türk’ün öz vatanıdır.”

“Federasyon tezlerinin geleceği yoktur”

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelini savunan Bahçeli, federasyon tartışmalarına kapıyı tamamen kapattı.

“Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş katiyen yoktur.”

Bahçeli, KKTC’de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Seçim sonuçlarını hatırlatarak katılım oranının düşük olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu oranın Kıbrıs Türklüğünün iradesini tam anlamıyla yansıtmadığını söyledi.

“KKTC Parlamentosu Türkiye’ye katılma kararı almalıdır”

Bahçeli, seçim sonuçlarının ardından KKTC Meclisi’nin acilen toplanarak net bir tavır ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

“Seçim sonucu açıklanmış olsa dahi KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.”

MHP lideri, geçtiğimiz hafta KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde alınan “iki devletli çözüm” kararını da hatırlatarak bu yaklaşımın Türkiye’nin tezleriyle örtüştüğünü belirtti.

“Cumhur İttifakı’nda çatlak, patlak yok”

Son dönemde kamuoyunda dile getirilen ittifak tartışmalarına da değinen Bahçeli, Cumhur İttifakı içinde herhangi bir kriz ya da ayrışma olmadığını söyledi.

“Cumhur İttifakı’ndan çatı uçtu, vazo çatladı” gibi iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Bahçeli, “Türkiye’nin hak ettiği huzurlu, güvenli ve refah dolu günlere ulaşasıya kadar çatlama, patlama, uçma, kaçma yoktur” dedi.

“Herkesin aklını başına alarak Kıbrıs’taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesini halisane temenni ediyorum.”

Bahçeli, konunun bir demokrasi meselesi değil, doğrudan vatan, millet ve beka meselesi olduğunu da vurguladı.

“Mesele demokratik haklarla alakalı değildir. Mesele vatan, millet, beka, güvenlik, onur ve şeref meselesidir.”

“İki devletli çözüm Türkiye’nin milli duruşudur”

MHP lideri, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümden geri adım atılmayacağını belirtti. “Federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan her siyasi irade, geçmişin acılarını yeniden hortlatır” diyen Bahçeli, Türkiye’nin milli duruşunun Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Kıbrıs’ta federasyon arayışlarının tehlikeli olduğunu belirterek, “Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm kaçınılmazdır” dedi.

Kıbrıs’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir

Bahçeli, Kıbrıs’ın yalnızca bir ada değil, Türk milletinin Doğu Akdeniz’deki stratejik ve manevi varlığının sembolü olduğunu söyledi. “Kıbrıs, Türk milletinin can damarıdır. Kıbrıs’ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğiyle bir ve aynıdır” diyen Bahçeli, Kıbrıs Türk askerinin varlığının tartışmaya açılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Tarihi hakikat tahrif edilemez

MHP Genel Başkanı, Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin tutumunun değişmeyeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“Tarihi ve milli bir hakikatin hile ve hıyanetle tahrif edilmesi mümkün değildir. Rumlara şirinlik yapan ucuz manevralar beyhudedir. Bu konudaki en büyük engel tarihin kendisidir. Türk milletinin çektiği acılar, egemen mazisi bu oyunlara izin vermez.”

Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır

Bahçeli, Kıbrıs’ın Türk kimliğinin değişmeyeceğini belirterek, “Kıbrıs Türktür ve Türk kalacaktır. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır” dedi. Kıbrıs’ın, şehitlerin emaneti ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın, Rauf Denktaş ile Fazıl Küçük’ün mirası olduğunu hatırlatan Bahçeli, “Bu topraklar, Kıbrıslı Türklerin namus timsalidir” diye konuştu.

“82’nci il KKTC olmalıdır”

MHP lideri, 2017 yılında yaptığı açıklamayı hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 Ekim 2017’de demiştim ki, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak, 81 Düzce’den sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. Bugün diyorum ki, 81 Düzce’den sonra 82 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmalıdır.”

Bahçeli, kendisini ve partisinin bu görüşü nedeniyle hedef alan kesimlere de sert tepki gösterdi. “Kıbrıs’a bakınca vatan görüyoruz. Kıbrıs gündeme geldiğinde 1571’den itibaren Türk milletinin hakimiyet ve adalet ruhunu hatırlıyoruz. Bu bağımızı ne manen ne fikren ne de hasreten kopardık” ifadelerini kullandı.