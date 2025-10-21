24 Ocak Cuma sabahı saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iddiaya göre bisikletli bir grupla tartışmaya girmişti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çevredekilerin araya girmesiyle grup dağılmıştı. Ancak Minguzzi, tartışmanın ardından alışveriş yapmak üzere bit pazarına gitmişti.

Pazarda dolaşırken tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B., genç çocuğu beş yerinden bıçaklamıştı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B., yere düşen Minguzzi’ye tekme atmıştı.

Ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 15 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetmişti.

İki ana sanık ve yardım edenler hakkında dava açıldı

Olayın ardından 15 yaşında oldukları tespit edilen B.B. ve U.B. hakkında, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 12 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle dava açılmıştı.

Olay sırasında sanıklarla birlikte oldukları belirlenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında da “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı. Birleştirilen dosya kapsamında dört sanık, beşinci duruşmada ilk kez birlikte hakim karşısına çıkmıştı.

Savcı cezalandırılmalarını talep etmişti

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim’de görülen beşinci duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Savcı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme”, sanıklar M.A.D. ve A.Ö.’nün ise “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan cezalandırılmalarını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim’e ertelemişti.

Duruşma günü yoğun destek

Bugün saat 10.30 sıralarında başlayan duruşma öncesinde, Minguzzi ailesine destek olmak için adliye önüne gelen vatandaşlar, “Emsal karar istiyoruz” sloganları attı. Ailenin avukatı, duruşma başlamadan önce destek verenlerle bir süre sohbet etti.

Aile duruşmada hazır bulundu

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu dört sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.