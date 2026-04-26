Son Mühür - Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik bir derbiye çıktı. Kıran kırana geçen ilk yarıyı Galatasaray Osimhen'in 40. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Maçın önemli anları

Fenerbahçe'de Oosterwolde ile Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan arasında 5. dakikadaki hava topu mücadelesi sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı. Diğer oyuncular ise araya girerek tartışmanın büyümesini önledi.

Maçın 6. dakikasında Galatasaray'da Uğurcan, sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de Oosterwolde 6. dakikada , sarı kart gördü.

Fenerbahçe, Cherif'in ceza sahasında yerde kalması sonucu 11. dakikada penaltı kazandı.

Talisaca 13. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Galatasaraylı oyuncular 22. dakikada , Sane'nin yerde kaldığı pozisyon için penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi.

Maçın 24. dakikasında Fenerbahçe'de Brown ve Ederson, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

Galatasaray 38. dakikada, bu kez de Osimhen'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için penaltı bekledi ancak hakem oyunu yine devam ettirdi.

Osimhen 40. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Maç detayları

İlk 11'ler

Galatasaray:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış, Osimhen

Fenerbahçe:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

İstatistikler

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesinde Fenerbahçe’nin, RAMS Park’ta oynanan son 10 maçta rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı ve yalnızca 1 maçta sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ayrıca deplasmanda oynadığı son 2 lig mücadelesinde kalesini gole kapatmayı başardı.