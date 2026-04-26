Son Mühür- Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'de play-off ilk turunda tablo netleşiyor. Seriye favori olarak başlayan Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves önünde 3-1 geriye düşmekten kurtulamadı.

Denver Nuggets'ı ağırlayan Minnesota Timberwolves sahadan 112-96'lk skorla galip ayrılan taraf oldu.

All Star oyuncusu Anthony Edwards'dan sadece 18 dakika yararlanabilen Timberwolves'ta maça damga vuran isim kenardan gelen Ayo Dosunmu oldu.



42 dakika sahada kalan Dosunmu 43 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 1 blokla oynadı.

Ayo Dosunmu, 50 yıl önce 45 sayı atan Fred Brown'dan beri bir play-off maçında kenardan gelerek en çok sayı atan oyuncu olmayı başardı.

Minnesota'da Naz Reid 17 sayı, 9 ribaund,

Julius Randle 15 sayı, 9 ribaund, 2 asist,

Rudy Gobert ise 4 sayı, 15 ribaund, 2 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadı.

Denver Nuggets'ta ise 41 dakika sahada kalan NBA'in MVP adayı Nikola Jokic, 24 sayı, 15 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma ve 1 blokla,

Jamal Murray 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 1 blok üretti.



Doğu'da son durum ne?



Batı'nın aksine Doğu Konferansı'nda çok daha çetin seriler yaşanıyor.

New York Knicks'in Atlanta Hawks'ı 114-98 yenerek seriyi 2-2'ye getirdiği play-off'larda Orlando Magic ise Detroit Pistons karşısında 113-105 kazandı ve 2-1 öne geçti.

