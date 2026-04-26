İzmir Kültürpark'ta 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen ve on binlerce gastronomi tutkununu ağırlayan "MasterChef Şeflerin Rotası İzmir" etkinliğine, yarışmacıların ticari planları damga vurdu. Alican, Ayaz, Beyza, Eren, Hasan, Kerem, Mustafa, Metin, Semih ve Sergen'in İzmirlilerle buluştuğu organizasyonda şeflerin kentte kendi işletmelerini kurma fikri öne çıktı. Başkan Tugay'ın şeflerle birlikte ocak başına geçip yaptığı açıklamalar sonrası vatandaşlar, İzmir MasterChef çarşısı nereye açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

MASTERCHEF YARIŞMACILARI İZMİR'E DÜKKAN MI AÇACAK?

İzmir'in yerel lezzetlerini kendi dokunuşlarıyla sunan şefler, kente olan hayranlıklarını gizlemedi. MasterChef yarışmacısı Semihcan Temiz, etkinlikte yaptığı konuşmada tüm arkadaşlarıyla birlikte İzmir'de bir dükkan açma planları olduğunu dile getirdi. "İzmir bizi çok sevdi, biz de İzmir’i çok sevdik" diyen Temiz'in bu sözleri, yakın zamanda kentin gastronomi haritasına MasterChef yıldızlarının ekleneceğinin sinyalini verdi.

BAŞKAN CEMİL TUGAY'DAN "MASTERCHEF ÇARŞISI" AÇIKLAMASI

Etkinliğin ikinci gününü ziyaret edip adının yazılı olduğu önlükle tezgahın arkasına geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şeflerin dükkan açma taleplerine kayıtsız kalmadı. Tugay, şeflerin İzmir'de iş yeri arayışında olduğunu belirterek, "Her birisi 'biz İzmir’e işyeri açmak istiyoruz, bize dükkan lazım' diyor. Size en iyisi biz bir tane MasterChef çarşısı yapalım" sözleriyle katılımcılara büyük bir sürpriz yaptı.

İZMİR ŞEFLERİN ROTASI ETKİNLİĞİNE KİMLER KATILDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kültür AŞ ev sahipliğinde gerçekleşen dev gastronomi buluşmasında MasterChef rüzgarı esti. Sevilen şefler Alican, Ayaz, Beyza, Eren, Hasan, Kerem, Mustafa, Metin, Semih ve Sergen iki gün boyunca hayranlarına imza dağıttı. Mutfak atölyelerinde tecrübelerini paylaşan ünlü isimler, hazırladıkları özel tabakları kendi elleriyle İzmirlilere sundu.

İZMİR KÜLTÜRPARK MASTERCHEF ETKİNLİĞİNDE NELER YAŞANDI?

Hafta sonu boyunca Kültürpark eski lunapark alanında festival havası estiren etkinlikte, İzmir mutfak kültürü ile modern gastronomi teknikleri harmanlandı. Gençlerin ve çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, ziyaretçiler hem şeflerle sohbet etme imkanı buldu hem de özel tadım alanlarında yepyeni lezzetler keşfetti. Etkinlik, Başkan Cemil Tugay'ın şeflerin hazırladığı yemekleri vatandaşlara ikram etmesiyle renkli anlara sahne oldu.