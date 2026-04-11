Son Mühür- Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2026 yılı 8. toplantısı Şanlıurfa’da yapıldı. Toplantıda resmi ilan ve reklam yayımı yapan süreli yayınlara ilişkin işlemler, internet haber sitelerinin alan adı değişikliği talepleri, basın çalışanlarına yönelik borç ve yardım başvuruları ile kredi talepleri ele alındı.

İtiraz dosyaları karara bağlandı

Toplantıda, süreli yayınların Genel Müdürlük kararlarına yaptığı itirazlar değerlendirildi.

Aydın’da yayımlanan bir gazetenin kadro şartını, Tekirdağ’daki bir gazetenin ise kadro, kadro bildirim zorunluluğu, sektörel defterler, asgari kadro, dağıtım esasları ile bayi ve abone satışlarına ilişkin yükümlülükleri ihlal ettiği gerekçesiyle verilen kararlara yönelik itirazlar reddedildi.

Bursa’da faaliyet gösteren bir internet haber sitesinin bekleme süresi başlangıç tarihinin belirlenememesi yönündeki başvurusu ile İstanbul’daki bir internet haber sitesinin genel kategoriye geçiş talebi de uygun bulunmadı.

İnternet sitelerine alan adı değişikliği onayı

Yönetim Kurulu, Hatay ve Kayseri’de faaliyet gösteren ikişer internet haber sitesinin alan adı değişikliği taleplerini değerlendirerek başvuruları kabul etti.

Basın çalışanlarına borç ve ölüm yardımı

Basının desteklenmesine yönelik uygulamalar kapsamında, bir gazetecinin vefatı nedeniyle yakınlarına ölüm yardımı yapılmasına karar verildi.

Ayrıca, resmi ilan yayımlama hakkına sahip süreli yayınlarda çalışan 25 basın mensubunun borç talepleri kabul edildi. Her bir çalışana 18 bin TL olmak üzere toplam 450 bin TL faizsiz ve 12 ay vadeli borç desteği sağlanacağı bildirildi.

Süreli yayınlara kredi desteği

Toplantıda ayrıca 15’i gazete ve 23’ü internet haber sitesi olmak üzere toplam 38 süreli yayının kredi talepleri uygun bulundu.