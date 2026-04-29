Son Mühür - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yılın ilk üç aylık enflasyon verilerine göre zam oranı yüzde 10’un üzerine çıktı. Bu gelişmeyle birlikte en düşük emekli maaşına yapılacak artışa ilişkin yeni tahminler de gündeme gelmeye başladı.

Yüzde 10,4’lük zam

Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte yılın ilk üç ayına ilişkin veriler netleşti. Buna göre Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart’ta yüzde 1,94 olarak gerçekleşen oranlar dikkat çekti. Bu tabloya göre, söz konusu üç aylık enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yaklaşık yüzde 10,4’lük zam oranına işaret ediyor.

Nisan ve mayıs oranları bekleniyor

Temmuz ayında yapılacak kesin maaş artışının belirlenmesi için nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verileri merakla bekleniyor. Nisan ayı enflasyonunun beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde, dört aylık enflasyon farkının yüzde 13,26 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlara göre 6 aylık enflasyon farkının ortalama yüzde 15 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu öngörü doğrultusunda, en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesinden, ek bir yasal düzenleme yapılmaması halinde temmuz ayında uygulanacak yaklaşık yüzde 15’lik artışla 23 bin lira bandına yükselmesi bekleniyor.