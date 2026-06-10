Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Karabağlar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği "Sanat Kursları Performans Günleri" kapsamında, yıl boyunca emek veren çocuklar hem sergi hem de konserle performanslarını sergiledi.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’ne gelenler, bir yanda çocukların hayal dünyasından beslenen resimlerle, diğer yanda kulağa güzel şarkılarla dolu bir gün geçirdi.

Hayaller ve geri dönüşüm bir arada

Resim kursunda eğitim alan 37 çocuğun hazırladığı sergi, günün ilk sürprizi oldu. Çocukların kendi dünyalarını yansıtan çalışmalarının dışında, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan tasarımlar da herkesin ilgisini çekti.

Basit atıkların sanatla nasıl birleşebileceğini gösteren bu çalışmalar, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Akşam saatlerinde ise sahne sırası koro ekibindeydi.

Şef Cihan Önder’in yönetimindeki 34 kişilik çocuk korosu, salonu dolduran misafirlere keyifli bir akşam yaşattı.

"Çocuklarımız da o tomurcuklar gibi geleceğe ışık olacak"

Etkinlikte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çocukların ve onlara yol gösteren eğitmenlerin emeklerinin ne kadar kıymetli olduğundan bahsederek,

"Her geldiğimizde daha çok heyecanlanıyor, çocuklarımızın ortaya koyduğu birbirinden güzel eserleri ve performansları görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bana bu gururu yaşatan çocuklarımıza, eğitmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum" diyen Başkan Kınay, çocukların sanatla büyümesinin önemine vurgu yaptı.

Bizim öyle küçük yıldızlarımız var ki, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Böyle güzel bir ailenin parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk. Köklerimiz o kadar sağlam ki, o köklerden yeni dallar, yeni yapraklar ve yeni tomurcuklar filizleniyor.

İşte çocuklarımız da o tomurcuklar gibi geleceğe ışık olacak. Biz de karanlığa değil aydınlığa inanarak, birlikte üretmeye, büyümeye ve umutlarımızı çoğaltmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teşekkür belgeleri verildi

Programın sonunda, etkinliğin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan resim öğretmeni Oylum Öterbülbül ve koro şefi Cihan Önder'e teşekkür belgeleri, Başkan Helil Kınay tarafından takdim edildi.