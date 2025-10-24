Son Mühür- CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve ardından yapılan 21. Olağanüstü Kurultay’a ilişkin “şaibe, usulsüzlük ve delege iradesinin sakatlanması” iddialarıyla açılan iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Saat 10.00’da başlayan duruşma, partinin geleceğini doğrudan etkileyebilecek kritik bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Kurultayda neler yaşanmıştı?

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışarak partinin yeni genel başkanı olmuştu.

Ancak bu kurultayın ardından başlayan tartışmalar dinmedi. 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay sonrasında bazı delegeler ve eski yöneticiler, seçim sürecinde “usulsüzlük” yaşandığını öne sürerek yargıya başvurdu.

Dava dilekçelerinde, “delege iradesinin sakatlandığı”, “oylamaya hile karıştırıldığı” ve “kurultayın yok hükmünde olduğu (mutlak butlan)” iddiaları yer aldı.

Davalar birleştirildi

Kurultay sürecine ilişkin farklı illerde açılan iptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tek dosya altında birleştirildi.

Bir önceki duruşmada mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve CHP Genel Merkezi’ne yazı gönderilmesine karar vererek, 21 Eylül 2025’te yapılan olağanüstü kurultay ile 24 Eylül 2025’teki İstanbul İl Kongresi’ne ait delege listelerini istedi.