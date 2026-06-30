Son Mühür- Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu/ Özgür Özel ikilemine sahne olan CHP, Özel'in yeni parti kurup kurmayacağı yönündeki soruya henüz cevap bulabilmiş değil.

Özgür Özel'in potansiyel yeni partisinin isim ve logosundan önce, CHP Genel Merkezi'nin isim ve logo için yargıya taşıdığı başka bir parti olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha hatırlandı.

CHP geri adım atmadı...



Kapanan Memleket Partisi'nin İstanbul eski il Başkanı Reşat Şahin Öztürk'ün genel başkan olarak görev yaptığı 'Cumhuriyetçi Milletin Partisi', isim ve logosundaki altı ok nedeniyle CHP'nin radarına girmişti.



CHP'nin, “Cumhuriyetçi Milletin Partisi”nin (CMP) isim ve ambleminin başka bir partiyle karıştırılacak derecede benzer olduğu gerekçesiyle siyasi parti kaydından silinmesi talebiyle yaptığı başvuru, geçtiğimiz yıl 8 Ekim tarihinde CMP'nin siyasi parti kaydı bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüştü.

CMP'nin resmi kuruluşunu tamamlamasının ardından CHP'nin isim ve logoya yönelik itirazı bir kez daha AYM'nin önüne geldi.

CMP'nin logosu değişecek...



Yapılan incelemede, 'Cumhuriyetçi Milletin' ibaresine yönelik itirazın reddine, amblemde bulunan altı okun benzerliğine dikkat çekilerek logoya yönelik itirazın kabulüne karar verdi.



Cumhuriyetçi Milletin Partisi ismini kullanmaya devam edebilecekken, içinde altı ok bulunan amblemini değiştirmek zorunda kalacak.