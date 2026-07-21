Son Mühür- CHP Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulunan Özgür Özel günlerdir beklenen o kararı açıklayarak "yeni parti kuruyoruz" dedi. Özel toplantıda 83 milletvekiliyle birlikte CHP’den istifa ederek yeni partiye geçeceklerini dile getirmişti. Bu söylemlerin ardından istifalar silsilesi başladı.

"Bu bir son değil"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. "Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz." diyen Bakan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim.

Mahalle delegesi oldum, il delegesi oldum, kurultay delegesi oldum, meclis üyesi oldum.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimden çıkmış bir milletvekiliyim.

Genel Başkan Yardımcısı oldum, Parti Meclisi üyesi oldum, Gölge Kabine'de İçişleri Bakanı oldum.

Annem üye, babam üye, eşim üye, oğlum üye; kayınvalidem, kayınpederim üye… Ailemde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayan tek kişi yok.

Ailem için çok zor. Benim için çok zor.

Ama bu bir son değil.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve değerlerini yaşatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin izinden yürüyerek…

Partiyi yalnızca ismen ve binalarıyla işgal edenlere terk edip, yeni partimizde Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyoruz."