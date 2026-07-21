Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Ailenin yeni avukatı üzerinden dosyayı incelemesi sonucu, olayın ilk günlerinde alınması gereken kritik delillerin toplanmadığı belgelendi.

Genç kızın üzerindeki elbiselerden DNA örneği alınmadığı ve ölüm sebebini netleştirecek diatom testinin yapılmadığı öğrenildi.

Dosyadaki ihmaller zincirine ve olayın "intihar" denilerek kapatılmaya çalışılmasına tepki gösteren baba Nizamettin Kabaiş, soruşturmanın örtbas edilmek istendiğini öne sürerek yetkilileri göreve çağırdı.

DNA ve diatom testleri yıllar sonra yapılacak

Rojin Kabaiş’in cansız bedeninin bulunmasının sonrasında yürütülen adli süreçte, cinayet ve şüpheli ölüm dosyalarında temel prosedürler arasında yer alan DNA ve diatom testlerinin eksik bırakıldığı anlaşıldı.

Kişinin suda boğularak mı öldüğünü yoksa öldürüldükten sonra mı göle atıldığını belli edecek diatom testinin yapılmamış olması soruşturmadaki en önemli eksikliklerden biri.

Ailenin avukatı, elbiseler üzerindeki biyolojik izlerin incelenmesi ve testlerin yapılması için savcılığa resmi başvuruda bulundu.

"Bu örtbas anlamına geliyor, çoğu delilleri karartıyorlar"

Yaşanan adli ihmallere ve dosyadaki eksikliklere tepki gösteren baba Nizamettin Kabaiş, kızının hakkını aramak adına mücadelesini devam ettireceğini vurguladı.

Soruşturma sürecinde delillerin karartıldığını öne süren Kabaiş, "Şoke olduk, bunlar neden yapılmamış. Bu, örtbas anlamına geliyor.

Kim görevini kötüye kullanmışsa buradan Adalet Bakanına sesleniyorum. Görevi kötüye kullananlar için artık Adalet Bakanının devreye girmesi lazım.

Bunu neden zamanında yapmamışlar. İki sene sonra avukatımız daha talep ediyor. Çoğu delilleri karartıyorlar.

Köyde kaç beyaz araç giriş-çıkış yapmış, oda arkadaşının ifadesi olsun, kamera kayıtları olsun." ifadelerini kullandı.

Kamera kayıtlarındaki 'bozuk' çelişkisi

Olay yerini gören kameraların çalışmadığı yönündeki ilk bilgilerle çelişen gelişmeler yaşandığını söyleyen Kabaiş, üniversite yönetiminin resmi yazısına dikkat çekerek,

"Bize, bu kamera bozuktur dediler. Biz de aldırmadık. Ama Adalet Bakanına ziyarete giderken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bir yazı göndermiş.

Demiş ki üniversitenin bozuk kamerası yoktur. Bozuk değilse bunun görüntüsü nerededir. Bozuk ise tutanak tutup kameranın biri bozuk olduğunu diyeceksiniz.

İki sene sonra yapılmayan şeyler yapılıyor. Mollakasım’da kamera kayıtlarının çoğu silinmiş. Zamanında yapılsaydı bu olay çözülürdü. O cansız beden nereden gelmiş, herhangi birisi mi bıraktı yoksa gölün içinden mi geldi.

Orada villalar çok, ön ve arka cephelerde kameralar vardır. Rojin’in cansız bedeni bulunduğu yerde çok kamera görüyor.

Su yüzeyinden mi gelmiş yoksa birinin bıraktığı görülür. Bunu zamanında yapmak istememişler, yapmamışlar. Bu ne anlama geliyor? Örtbas anlamına geliyor." dedi.

"Savcıya soruyorum bunlara niye bakılmamış?"

Van'daki bazı yetkililerin olayın üzerini kapatmaya çalıştığını iddia eden acılı baba, konuyu tekrar Adalet Bakanlığı'na ve gerekirse Cumhurbaşkanlığı'na taşıyacağını dile getirdi.

Süreç boyunca savcılarla yaptığı görüşmeleri anlatan Nizamettin Kabaiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Adalet Bakanına başka bir şey, bize başka bir şey anlatıyorlar.

Artık son noktaya geldi, bunu söyleyeceğim. Makamlarına saygım var. Ama kızıma hakaret yapılsa, intihar edildi denilse cevap vereceğim. Tekrar Ankara’ya gideceğiz.

Eksikliklerini söyleyeceğim. Adalet Bakanına her şeyi orada anlatacağım artık. Savcıya soruyorum bunlara niye bakılmamış? Diyor öncekiler bakmamış, bizim suçumuz yoktur.

"Devlet ona o makamı, kürsüyü vermişse hakkını verecek"

Madem yapılmamışsa sende onlardan şikayetçi olacaksın. Devlet ona o makamı, kürsüyü vermişse hakkını verecek.

Çok perişan olduk. Sürekli Van’a, Ankara’ya git gel yapıyorum, televizyonlara çıkıyorum ki örtbas etmesinler. Van’daki bazı yetkililer örtbas ediyorlar. Bunu daha açık açık söyleyeceğim. Gerekirse Cumhurbaşkanına çıkıp ricada bulunacağım."

Ne olmuştu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 akşamı kaldığı yurttan çıkmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Arama çalışmalarının 18’inci gününde, 15 Ekim 2024’te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü sahilinde cansız bedenine ulaşılan Kabaiş, 16 Ekim'de memleketi Diyarbakır’a defnedilmişti. Olayla ilgili yürütülen adli soruşturma devam ediyor.