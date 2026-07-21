Son Mühür- TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulunan CHP'li Özgür Özel günlerdir beklenen o kararı açıkladı. Yeni parti kurma fikrinin sinyallerini uzun zamandır veren Özel grup toplantısında bombayı patlattı.

Partinin işgal altında olduğunu söyleyen Özel şu ifadelerle yeni parti kurulacağını açıkladı:

"Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim.

Artık partimiz butlanla, yargı kollarıyla, Saray duvarları arasına sıkışmış bir esaretin ve bir işgalin altındadır.

İşgal altındaki İstanbul'da saray kuklası bir paşa olmak yerine; ölümü gözü alıp, Anadolu'ya geçip kurtuluş mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol, bizim yolumuzdur.

Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.

Milletvekillerimiz ile birlikte yeni partiyi kuruyoruz. Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin anamuhalefet partisi oluyoruz.

CHP grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın gününü sayıyoruz."