Son Mühür- Çin'in önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Shanghai Üniversitesi'nin gündeminde akademisyen Nurettin Akçay olduğu anlaşıldı.

Shangai Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlayan ve Türkiye'de Çin konusunda en yetkili kalemlerden biri olarak dikkati çeken Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Nurettin Akçay, Çin üniversitesinden kendisine gelen ilginç bir mesajı paylaştı.

Shangai Üniversitesi uyardı...



''Bugün Çin’de doktora yaptığım üniversiteden bir mesaj aldım'' hatırlatmasında bulunan Akçay,

''Mesajda Çin’le ilgili çok sayıda eleştirel yazılar yazdığıma dair çok sayıda ihbar aldıklarını söylemişler. Bu sebeple de Shanghai Üniversitesi’nde doktora yaptığıma dair unvanı artık kullanmamı istemişler.

Unvan kullanıp kullanmamak çok da umrumda değil açıkçası ama kazanılmış hakkımdan vazgeçmem gerekiyor mu bilmiyorum.

Ayrıca anladığım kadarıyla da Çin kapıları bana sonuna kadar kapanıyor. Bir daha beni Çin’e alırlar mı bilmiyorum. Açıkçası evlendiğim ve oğlumun doğduğu yerleri tekrar görmeyi çok isterdim. Bu duruma üzüldüm mü evet.

Ancak kimsenin kalbini kırmadan bildiğim doğruları yazmaya da devam edeceğim'' ifadeleriyle yaşanan sıcak gelişmeyi duyurdu.



Çin'i kızdıran paylaşımlarda ne vardı?



Akademisyen Nurettin Akçay'ın son dönemde Çin'le ilgili değerlendirmelerinde öne çıkan detay, Çin'in Türkiye'ye olan ilgisinde gözle görülür artış olmasıydı.

Akçay,

''Son 1 ayda Türkiye’de Çin’le ilgili yaşanan bir kaç gelişme'' başlığıyla şunları söylemişti.

-Çin Büyükelçisinin ÇKP’yi öven makalesi propaganda amaçlı isimsiz bir şekilde Sabah Gazetesi’nde yayınlandı.

-Xi Jinping’in kitabının 5. Cildi A Haber’de geniş bir şekilde tanıtıldı.

-Çin; İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Türker Ertürk, Mehmet Ali Güler gibi muhalif gazetecileri propaganda amaçlı Uygur bölgesine geziye götürdü.

-Çin Büyükelçiliği ve Yeniden Refah Partisi arasında çok yakın temaslar gerçekleşti.

-Çinliler Sözcü TV üzerinden TRT’ye ayar vermeye çalıştı.

Bunlar dikkatimi çekenler, gözden kaçırdıklarım da vardır muhakkak.