Yalova’daki 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda yürütülen askeri eğitim faaliyetleri sırasında fenalaşan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit düştü. Eğitim esnasında aniden rahatsızlanan 3 askeri öğrencinin tedavisi ise hastanede sürüyor.

Acı haber geldi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki askeri birlikte meydana geldi. Rutin eğitim faaliyetleri devam ettiği sırada Veli Bilgin ile 3 arkadaşı aniden rahatsızlandı.

Sahadaki askeri personelin durumu bildirmesi üzerine birliğe hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan öğrenciler, zaman kaybetmeden ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede acil müsabakaya alınan öğrencilerden hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Genç askerin vefatı ailesini ve silah arkadaşlarını yasa boğdu.

Aynı eğitimde rahatsızlanan diğer 3 askeri öğrencinin tedavisi ise hastanenin gözetim birimlerinde devam ediyor. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.

Memleketi Niğde'de uğurlanacak

Hayatını kaybeden genç şehit Veli Bilgin’in naaşı, Yalova’da düzenlenecek askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Niğde’ye gönderilecek. Olayın çıkış nedeni ve öğrencilerin fenalaşma gerekçesine ilişkin incelemeler sürüyor.