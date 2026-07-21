Son Mühür- ''Zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak; sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak; dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak bizzat anacağız..'' hatırlayacağız vurgusuyla,
''Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum'' mesajı veren Özgür Özel CHP kürsüsünden son kez seslenerek yeni parti için yola çıktığını gösterdi.
''Tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı da yapılacak ilk seçimin akşamında olmak üzere tarihe emanet ediyorum. Her son bir başlangıçtır. Partinin adı ve logosu değişir ama bu birlikteliği bozamazlar. Size söz veriyorum; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız.'' mesajı verdiği konuşmasına, CHP'li milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
İzmir'den 8 milletvekili...
CHP İzmir Milletvekillerinden ilk günden bu yana Özgür Özel'e destek veren Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Yüksel Taşkın, Deniz Yücel, Ümit Özlale, Seda Kaya Ösen, Ednan Arslan ve Salih Uzun'un da aralarında bulunduğu 81 milletvekili Özel'in konuşmasını dinlemek için Meclis Grubu'ndaydı.
CHP İzmir Milletvekillerinden Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli v Tuncay Özkan'ın salonda yer almadığı görüldü. Özkan, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in grup konulmasını paylaşarak tercihinin Özel olduğunun sinyallerini verdi.
Gazeteci Balâ Ateş, 135 milletvekili bulunan CHP'nin bugün Özel'in konuşmasını dinlemek için grup toplantı salonunda olan vekillerin kimler olduğu sorusuna açıklık getirdi....
İşte grup toplantısını takip eden vekiller...
1.Mahmut Tanal
2.Yunus Emre
3.Hasan Öztürk
4.Umut Akdoğan
5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
6.Aliye Coşar
7.Murat Bakan
8.Sezgin Tanrıkulu
9.Seyit Torun
10.Suat Özçağdaş
11.Gökçe Gökçen
12.Yüksel Taşkın
13.Bülent Tezcan
14.Gizem Özcan
15.Ayça Taşkent
16.Uğur Bayraktutan
17.Süleyman Bülbül
18.Özgür Karabat
19.Talih Özcan
20.Elvan Işık Gezmiş
21.Deniz Yücel
22.Murat Çam
23.Şeref Arpacı
24.Sibel Suiçmez
25.Ümit Özlale
26.Asu Kaya
27.Burhanettin Bulut
28.Karahan Pala
29.Eylem Ertuğrul
30.İbrahim Arslan
31.Tahsin Ocaklı
32.Özgür Ceylan
33.Özgür Erdem İncesu
34.Gökan Zeybek
35.İsmail Atakan Ünver
36.Ayhan Barut
37.Özkan Yalıcı
38.Aylin Yaman
39.Veli Ağbaba
40.Ensar Aytekin
41.Ulaş Karasu
42.Melih Meriç
43.Seda kaya Ösen
44.Aliye timisi Ersever
45.Süreya Öneş Derici
46.Mustafa Erdem
47.Orhan Sümer
48.İsmet Güneşhan
49.Cavit Arı
50.Ali Gökçek
51.Bekir başevşegen
52.Fahri Özkan
53.Talat Dinçer
54.Mehmet Tahtasız
55.Servet Mullaoğlu
56.Namık Tan
57.Ali Mahir Başarır
58.Gökhan Günaydın
59.Murat Emir
60.Özgür Özel
61.Mühip Kanko
62.Serkan Sarı
63.İzzet Akbulut
64.Yaşar Tüzün
65.Deniz Yavuzyılmaz
66.Turan Taşkın Özer
67.Tekin Bingöl
68.Aşkın Genç
69.Harun Özgür Yıldızlı
70.Metin İlhan
71.Aykut Kaya
72.Ednan Arslan
73.Evrim Karakoz
74.Salih Uzun
75.Cemal Enginyurt
76.Gamze Taşçıer
77.Evrim Rızvanoğlu
78.Mustafa Sarıgül
79.Zeynel Emre
80.Nail Çiler
81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu
82. Türkan Elçi