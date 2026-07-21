Son Mühür- ''Zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak; sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak; dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak bizzat anacağız..'' hatırlayacağız vurgusuyla,

''Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum'' mesajı veren Özgür Özel CHP kürsüsünden son kez seslenerek yeni parti için yola çıktığını gösterdi.

''Tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı da yapılacak ilk seçimin akşamında olmak üzere tarihe emanet ediyorum. Her son bir başlangıçtır. Partinin adı ve logosu değişir ama bu birlikteliği bozamazlar. Size söz veriyorum; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız.'' mesajı verdiği konuşmasına, CHP'li milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

İzmir'den 8 milletvekili...



CHP İzmir Milletvekillerinden ilk günden bu yana Özgür Özel'e destek veren Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Yüksel Taşkın, Deniz Yücel, Ümit Özlale, Seda Kaya Ösen, Ednan Arslan ve Salih Uzun'un da aralarında bulunduğu 81 milletvekili Özel'in konuşmasını dinlemek için Meclis Grubu'ndaydı.

CHP İzmir Milletvekillerinden Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli v Tuncay Özkan'ın salonda yer almadığı görüldü. Özkan, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in grup konulmasını paylaşarak tercihinin Özel olduğunun sinyallerini verdi.

Gazeteci Balâ Ateş, 135 milletvekili bulunan CHP'nin bugün Özel'in konuşmasını dinlemek için grup toplantı salonunda olan vekillerin kimler olduğu sorusuna açıklık getirdi....



İşte grup toplantısını takip eden vekiller...



1.Mahmut Tanal

2.Yunus Emre

3.Hasan Öztürk

4.Umut Akdoğan

5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

6.Aliye Coşar

7.Murat Bakan

8.Sezgin Tanrıkulu

9.Seyit Torun

10.Suat Özçağdaş

11.Gökçe Gökçen

12.Yüksel Taşkın

13.Bülent Tezcan

14.Gizem Özcan

15.Ayça Taşkent

16.Uğur Bayraktutan

17.Süleyman Bülbül

18.Özgür Karabat

19.Talih Özcan

20.Elvan Işık Gezmiş

21.Deniz Yücel

22.Murat Çam

23.Şeref Arpacı

24.Sibel Suiçmez

25.Ümit Özlale

26.Asu Kaya

27.Burhanettin Bulut

28.Karahan Pala

29.Eylem Ertuğrul

30.İbrahim Arslan

31.Tahsin Ocaklı

32.Özgür Ceylan

33.Özgür Erdem İncesu

34.Gökan Zeybek

35.İsmail Atakan Ünver

36.Ayhan Barut

37.Özkan Yalıcı

38.Aylin Yaman

39.Veli Ağbaba

40.Ensar Aytekin

41.Ulaş Karasu

42.Melih Meriç

43.Seda kaya Ösen

44.Aliye timisi Ersever

45.Süreya Öneş Derici

46.Mustafa Erdem

47.Orhan Sümer

48.İsmet Güneşhan

49.Cavit Arı

50.Ali Gökçek

51.Bekir başevşegen

52.Fahri Özkan

53.Talat Dinçer

54.Mehmet Tahtasız

55.Servet Mullaoğlu

56.Namık Tan

57.Ali Mahir Başarır

58.Gökhan Günaydın

59.Murat Emir

60.Özgür Özel

61.Mühip Kanko

62.Serkan Sarı

63.İzzet Akbulut

64.Yaşar Tüzün

65.Deniz Yavuzyılmaz

66.Turan Taşkın Özer

67.Tekin Bingöl

68.Aşkın Genç

69.Harun Özgür Yıldızlı

70.Metin İlhan

71.Aykut Kaya

72.Ednan Arslan

73.Evrim Karakoz

74.Salih Uzun

75.Cemal Enginyurt

76.Gamze Taşçıer

77.Evrim Rızvanoğlu

78.Mustafa Sarıgül

79.Zeynel Emre

80.Nail Çiler

81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu

82. Türkan Elçi